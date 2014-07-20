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S9511/23
حلاقة مثالية في كل تمريرة
نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة.
شفرات الدقة V-Track
استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة/شحن لساعة
أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick
نظام SmartClean Plus
احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ توجّه الشفرات الدقيقة بنظام V-Track الشعر، وحتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول مختلف، بلطف لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقلّ لتبقى بشرتك بأفضل حالة.
تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.
تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. إذ ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح دون مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.
المصدر: Euromonitor International Limited؛ حجم المبيعات بالتجزئة، وفقًا لتعريف فئة أجهزة حلاقة الجسم، بيانات عام 2024، بحث أُجري في أكتوبر 2024.
لقص كمية شعر أكثر بنسبة 20%، مقارنة مع SensoTouch