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Shaver series 9000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S9171/23
2 الجوائز
  • حلاقة مثالية في كل تمريرة حلاقة مثالية في كل تمريرة حلاقة مثالية في كل تمريرة
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    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S9171/23
    2 الجوائز

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل series-shavers

      حلاقة مثالية في كل تمريرة

      تقص كمية شعر أكبر بنسبة تصل إلى 20%* في تمريرة واحدة

      • شفرات الدقة V-Track
      • رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات
      • نظام SmartClean Plus
      • أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick
      توجّه الشفرات الشعر ليكون في الوضعية الصحيحة لحلاقة دقيقة

      توجّه الشفرات الشعر ليكون في الوضعية الصحيحة لحلاقة دقيقة

      احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ توجّه الشفرات الدقيقة بنظام V-Track الشعر، وحتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول مختلف، بلطف لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقلّ لتبقى بشرتك بأفضل حالة.

      تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

      تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

      تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

      حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

      يعمد نظام SmartClean PLUS إلى تنظيف آلة الحلاقة وتزييتها وتجفيفها وشحنها بكبسة زر، وذلك للحفاظ على أعلى مستوى من الأداء كل يوم.

      أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

      أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

      غيّر مظهرك بفضل ملحق أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick. اختر من بين 5 إعدادات طول للحصول على أي مظهر تريده، من لحية خفيفة مثالية إلى لحية قصيرة ومشذبة ومرتبة. كذلك، تمنع الرؤوس والأمشاط المستديرة تهيّج البشرة.

      تسهّل الرموز البسيطة استخدام الوظائف

      تسهّل الرموز البسيطة استخدام الوظائف

      تُظهر الشاشة السهلة الاستخدام معلومات ذات صلة تمكنك من الحصول على أفضل أداء من آلة الحلاقة: - مؤشر لمستويات البطارية الثلاثة ومؤشر قفل السفر - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      يمنحك نظام الشحن المتقدم خيارَين مناسبَين: الشحن لمدة ساعة واحدة للحصول على وقت تشغيل لمدة 50 دقيق أو الشحن السريع لحلاقة كاملة مرة واحدة. تتضمن كل آلات الحلاقة ‎9000 Series Shavers بطارية ليثيوم أيون قوية وموفرة لاستهلاك الطاقة وتدوم طويلاً. تم تصميم آلات الحلاقة هذه ليتم تشغيلها في الوضع اللاسلكي فقط، وذلك للحرص على بقائك آمنًا طوال الوقت عند الحلاقة باستخدام المياه وحتى أثناء الاستحمام.

      يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

      يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

      ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة لتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية.

      مع ضمان لمدة سنتَين

      مع ضمان لمدة سنتَين

      نكفل لك آلة الحلاقة هذه من Philips على سنتين. تم تصميم آلات الحلاقة ‎9000 Series Shavers لضمان مستوى أداء واستمرارية أعلى، كذلك، نضمن لك حلاقة دقيقة جدًا في كل مرة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        SkinComfort
        ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
        تتبع دقيق
        رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات
        نظام الحلاقة
        • نظام شفرات الدقة V-Track
        • آلية رفع وقص فعالة

      • الملحقات

        SmartClean PLUS
        • تنظيف
        • تجفيف
        • شحن
        • تزييت
        • خرطوشة تنظيف (مضمنة)
        SmartClick
        أداة تسريح اللحية
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للسفر

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر بطارية ذو 3 مستويات
        • مؤشر التنظيف
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
        • مؤشر قفل السفر
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل

      • التصميم

        اللون
        ألتوم
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • شحن سريع لعملية حلاقة واحدة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  واط
        طاقة الاستعداد
        0.1  واط

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH90

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • SmartClean Plus
      • خرطوشة التنظيف
      • أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick
      • حقيبة صغير فاخرة

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