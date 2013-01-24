الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Shaver series 3000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

S3122/50
  • حلاقة منعشة، راحة أكبر حلاقة منعشة، راحة أكبر حلاقة منعشة، راحة أكبر
    -{discount-value}

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    S3122/50

    حلاقة منعشة، راحة أكبر

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    حلاقة منعشة، راحة أكبر

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة منعشة، راحة أكبر

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    حلاقة منعشة، راحة أكبر

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة

      حلاقة منعشة، راحة أكبر

      • رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد
      • شفرات ComfortCut
      • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
      • حلاقة لـ 60 دقيقة، شحن لساعة واحدة
      تتبع منحنيات وجهك لحلاقة مريحة

      تتبع منحنيات وجهك لحلاقة مريحة

      احصل على حلاقة نظيفة بفضل آلة الحلاقة من Philips. فهي تتميز بحركات ثني في 5 اتجاهات تلائم كل الزوايا والتقاسيم في وجهك ورقبتك. تقوم آلة حلاقة اللحية هذه بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً للحصول على لحية ناعمة ومتساوية.

      تنزلق على البشرة لحلاقة ناعمة ومتساوية

      تنزلق على البشرة لحلاقة ناعمة ومتساوية

      احصل على حلاقة نظيفة ومريحة بفضل آلة الحلاقة هذه من Philips. تقوم شفرات ComfortCut الـ 27 في آلة الحلاقة الكهربائية بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية.

      Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

      Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

      احصل على حلاقة جافة ملائمة أو حلاقة رطبة مريحة أكثر باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بسهولة تامة. افتح رأس آلة الحلاقة بكبسة زر واغسله بالمياه.

      مؤشر بطارية أحادي المستوى للحصول على أفضل النتائج من آلة الحلاقة

      مؤشر بطارية أحادي المستوى للحصول على أفضل النتائج من آلة الحلاقة

      استخدم المؤشر السهل لمعرفة ما إذا كان مستوى شحن بطارية آلة الحلاقة منخفضًا أو فارغًا أو محشونًا بالكامل

      60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      احلق لغاية 60 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة إذا كانت قيد الشحن.

      يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي، لضمان حلاقة مريحة ونظيفة

      27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي، لضمان حلاقة مريحة ونظيفة

      احصل على حلاقة نظيفة ومريحة في كل مرة مع 27 شفرة مصممة بدقة وبميزة الشحذ الذاتي.

      قم بتسوية شواربك وسوالفك

      قم بتسوية شواربك وسوالفك

      حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.

      يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

      يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

      تم تصميم نظام حماية البشرة لتفادي الشقوق والجروح بحيث تحصل على حلاقة نظيفة وآمنة، وهو ينزلق البشرة بسلاسة على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، مع حماية بشرتك في الوقت نفسه.

      مقبض مقاوم للانزلاق لحلاقة آمنة

      مقبض مقاوم للانزلاق لحلاقة آمنة

      يساعد المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق في آلة الحلاقة الكهربائية للاستخدام الرطب والجاف هذه في توفير قبضة محكمة أثناء الاستحمام أو فوق المغسلة، وذلك بفضل تصميمه المريح الذي يوفر الدقة وسهولة الاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        نظام الشفرة ComfortCut
        تتبع دقيق
        رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد
        إنشاء المظهر
        رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

      • الملحقات

        الصيانة
        غطاء واقٍ

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        مؤشر بطارية أحادي المستوى
        رطب وجاف
        حلاقة رطبة أو جافة
        تنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه
        • استخدام بدون أسلاك فقط

      • التصميم

        اللون
        أسود لامع
        مقبض
        • مقبض مريح واستخدام سهل
        • مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH30
        ضمان لسنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك