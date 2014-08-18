أداة تشذيب معدنية قياس 32 مم أو 12 مم لنتائج مثالية

عند إزالة المشط القابل للضبط ستجد تحته أداة تشذيب معدنية ذات جانبين. استخدم الجانب قياس 32 مم لعملية تشذيب عالية الأداء والجانب قياس 12 مم لتشذيب أكثر دقة في المناطق التي يصعب الوصول إليها. هذا وتلامس الرؤوس المستديرة بشرتك بنعومة فائقة. أما أدوات القص الناعم فتوفر لك عملية تشذيب دقيقة للحصول على نتائج مثالية. فهي ممتازة عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل أو المناطق الصغيرة شأن أسفل الأنف أو حول الفم.