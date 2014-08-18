ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
QS6141/34
مظهر مثالي
احصل على مظهر مثالي بفضل Philips BT8000. تتميّز أداة التشذيب وآلة الحلاقة هذه ذات الطرفَين بكل ما تحتاج إليه للحفاظ على مظهر مثالي ولحية نظيفة تمامًا. استمتع بتشذيب مثالي وتحديد دقيق وبشرة ناعمة.
درجة 0,5 مم بين كل إعداد طول وآخر
أداة تشذيب ذات جانبين
استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 4 ساعات
آلة حلاقة برقاقات معدنية مزدوجة
تعمل أداة التشذيب المعدنية بالكامل (32 مم) والمشط المزود بـ 12 إعداد طول قابلاً للضبط على منحك طول اللحية الذي تريده بسهولة تامة. إذ يمكنك تحديد إعداد الطول الذي تريده بواسطة عجلة التكبير والتصغير. فأداة التشذيب المصنوعة من معدن متين والمزودة برؤوس مستديرة ناعمة على البشرة تضمن لك تشذيبًا دقيقًا ومتساويًا.
تسهّل آلة الحلاقة بالرقاقات المعدنية المزدوجة عملية تحديد شكل اللحية الذي يناسبك. وتقوم أداة التشذيب الوسطى بالتقاط الشعيرات الأطول والأكثر خشونة في حين تقوم الشفرتان المتحركتان بإجراء حلاقة تامة لتوفير نعومة فائقة.
عند إزالة المشط القابل للضبط ستجد تحته أداة تشذيب معدنية ذات جانبين. استخدم الجانب قياس 32 مم لعملية تشذيب عالية الأداء والجانب قياس 12 مم لتشذيب أكثر دقة في المناطق التي يصعب الوصول إليها. هذا وتلامس الرؤوس المستديرة بشرتك بنعومة فائقة. أما أدوات القص الناعم فتوفر لك عملية تشذيب دقيقة للحصول على نتائج مثالية. فهي ممتازة عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل أو المناطق الصغيرة شأن أسفل الأنف أو حول الفم.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.