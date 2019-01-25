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  • أنشئي مظهرك بسهولة
  • أنشئي مظهرك بسهولة
  • أنشئي مظهرك بسهولة
  • أنشئي مظهرك بسهولة
  • أنشئي مظهرك بسهولة
  • أنشئي مظهرك بسهولة
  • أنشئي مظهرك بسهولة
  • أنشئي مظهرك بسهولة
  • أنشئي مظهرك بسهولة
  • أنشئي مظهرك بسهولة
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OneBladeالشفرة الأصلية

QP220/51

أنشئي مظهرك بسهولة

نظام الحماية المزدوج من OneBlade: تجعل الطبقة الخارجية المنزلقة مع أطراف مستديرة الحلاقة أكثر سهولة وراحة. وتتضمن تقنية الحلاقة مقصًا سريعًا، الأمر الذي يسمح له بقص الشعر بغض النظر عن طوله.

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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

اختر شفرة OneBlade من Philips، العلامة التجارية المفضلة للعناية الشخصية بالأجهزة الكهربائية رقم 1 عالميًا [إخلاء المسؤولية: 1]

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أنشئي مظهرك بسهولة

  • حلاقة وتحديد بمنتهى البساطة.

  • شفرة أصلية عدد 2

  • يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade

  • تدوم كل شفرة لغاية 4 أشهر**

تقنية أداة OneBlade الفريدة

تقنية أداة OneBlade الفريدة

تُعدّ شفرة OneBlade من Philips أداة حلاقة جديدة ثورية هجين يمكنها تشذيب الشعر وحلاقته وإنشاء خطوط وحواف نظيفة على أي طول من الشعر. نظام الحماية المزدوج: تجعل الطبقة الخارجية المنزلقة مع أطراف مستديرة الحلاقة أكثر سهولة وراحة. وتتضمن تقنية الحلاقة مقصًا سريعًا، الأمر الذي يسمح له بقص الشعر بغض النظر عن طوله.

يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade

يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade

تتوافق مع OneBlade (طرازات QP14xx وQP25xx وQP26xx وQP27xx وQP28xx) وشفرة OneBlade Pro (طرازات QP65xx وQP66xx)

شفرة لا تتلف بسهولة

شفرة لا تتلف بسهولة

شفرة من الفولاذ المتين تدوم لغاية 4 أشهر* للحفاظ على شعور الانتعاش. عند ظهور مؤشر الاستبدال، أو رمز الإخراج، على الشفرة، قد لا يكون أداء الشفرة مثاليًا.ويكون الوقت قد حان للتفكير في تغيير الشفرة للحصول على أفضل تجربة حلاقة

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. Euromonitor International، حجم مبيعات التجزئة بالوحدات، فئة أجهزة العناية الشخصية الكهربائية التي تشمل كلاً من: آلات حلاقة الجسم، وأجهزة تنظيف الوجه الكهربائية، وأجهزة العناية بالشعر، بيانات عام 2025.

  2. لأفضل تجربة حلاقة. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.