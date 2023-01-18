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  • تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    OneBlade مناطق الوجه

    QP1424/10

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.

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    OneBlade مناطق الوجه

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    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

    • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
    • بغض النظر عن طول الشعر
    • عدد 1× شفرة أصلية
    • مشطان للحية الخفيفة قابلان للتثبيت (1 و3 مم)
    • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
    تقنية أداة OneBlade الفريدة

    تقنية أداة OneBlade الفريدة

    تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه. يمكن استخدمها لحلاقة الشعر بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (6000 مرة في الدقيقة) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

    تشذيب الشعر

    تشذيب الشعر

    يمكنك تشذيب لحيتك للحصول على لحية خفيفة متساوية بواسطة أحد أمشاط اللحية الخفيفة الإثنين. استخدم المشط بدقة 1 مم لتأثير اللحية النامية بعد الظهر، والمشط بدقة 3 مم لتشذيب دقيق.

    استمتع بحواف دقيقة

    استمتع بحواف دقيقة

    حدّد الحواف بشكلٍ دقيق باستخدام الشفرة بجانبَين. يمكنك الحلاقة بالاتجاهَين لرؤية كل شعرة تقصها بشكل أفضل. رتّب لحيتك بثوانٍ!

    تخلّص من الشعر

    تخلّص من الشعر

    لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، للحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.

    شفرة بجانبَين: مصممة للدقة والتحكم

    شفرة بجانبَين: مصممة للدقة والتحكم

    تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك ما يتيح لك حلاقة الشعر في كل مناطق وجهك بسهولة وراحة. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.

    شفرة لا تتلف بسهولة

    شفرة لا تتلف بسهولة

    شفرة من الفولاذ المتين تدوم لغاية 4 أشهر* للحفاظ على شعور الانتعاش. عند ظهور مؤشر الاستبدال، أو رمز الإخراج، على الشفرة، قد لا يكون أداء الشفرة مثاليًا.ويكون الوقت قد حان للتفكير في تغيير الشفرة للحصول على أفضل تجربة حلاقة.

    الشحن في أي وقت وأي مكان

    الشحن في أي وقت وأي مكان

    يمكن شحنها في المنزل أو على الطريق، وهي مثالية لروتينك اليومي وللسفر.

    مقاومة للماء كلياً

    مقاومة للماء كلياً

    إن أداة OneBlade مقاومة للمياه بالكامل (IPX7)، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الرطبة أو الجافة، حتى في أثناء الاستحمام، كما يحلو لك. لا تحتاج إلى رغوة حلاقة.

    بطارية تدوم طويلاً

    بطارية تدوم طويلاً

    يمكن الحصول على قوة حلاقة متواصلة لمدة 30 دقيقة بعد شحن بطارية NiMh القابلة لإعادة الشحن لمدة 8 ساعات.

    المواصفات التقنية

    • أداء التشذيب والحلاقة

      نظام الحلاقة
      • تقنية تتبع المنحنيات
      • الشفرة الأصلية
      • نظام الحماية المزدوجة
      نظام الترتيب والقص
      تقنية تتبع المنحنيات

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء للحماية
      المشط
      مشطان للحية الخفيفة قابلان للتثبيت (1 و3 مم)

    • الطاقة

      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 8 ساعات
      نوع البطارية
      Ni-MH
      فولتية تلقائية
      5 فولت
      وقت التشغيل
      30 دقيقة
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      0.5  واط
      USB-A
      نعم

    • تصميم

      اللون
      رمادي فحمي
      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      رأس بديل
      • QP210،‏ QP220،‏ QP230
      • يجب الاستبدال كل 4 أشهر*

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      نعم
      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)

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