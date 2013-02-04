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Multigroom series 3000

أداة تشذيب الشعر واللحية 6 في 1

QG3342/13
  • أداة تشذيب الشعر واللحية المتكاملة أداة تشذيب الشعر واللحية المتكاملة أداة تشذيب الشعر واللحية المتكاملة
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    Multigroom series 3000 أداة تشذيب الشعر واللحية 6 في 1

    QG3342/13

    أداة تشذيب الشعر واللحية المتكاملة

    جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والشعر مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الستة إمكانية تجربة أشكال مختلفة ومتعددة بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 3000 أداة تشذيب الشعر واللحية 6 في 1

    أداة تشذيب الشعر واللحية المتكاملة

    جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والشعر مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الستة إمكانية تجربة أشكال مختلفة ومتعددة بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    أداة تشذيب الشعر واللحية المتكاملة

    جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والشعر مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الستة إمكانية تجربة أشكال مختلفة ومتعددة بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 3000 أداة تشذيب الشعر واللحية 6 في 1

    أداة تشذيب الشعر واللحية المتكاملة

    جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والشعر مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الستة إمكانية تجربة أشكال مختلفة ومتعددة بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة تشذيب الشعر واللحية المتكاملة

      أداة تشذيب مقاومة للمياه 6 في 1 لتعددية كبيرة في الاستخدامات

      • 3 ملحقات و3 أمشاط
      • لاسلكية، قابلة للغسل بالكامل
      • شفرات ناعمة على البشرة
      • استخدام لاسلكي 60 دقيقة/شحن لـ 10 ساعات
      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

      استمتع بعملية تشذيب لطيفة على البشرة وعالية الأداء. تتميّز الشفرات بنظام سنّ ذاتي وهي مصنوعة من الفولاذ المطلي بالكروم والمطحون جيدًا، مما يمنحك أداءً يدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميّز برؤوس مستديرة وأمشاط تضمن ملامسة لطيفة ومحمية للبشرة.

      استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة بعد الشحن لـ 10 ساعات

      استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة بعد الشحن لـ 10 ساعات

      تعمد شفراتنا الجديدة إلى تقليل الاحتكاك، لمنحك وقت تشغيل إضافي بنسبة 70% مقارنة بالطرز السابقة.

      ضمان لمدة سنتين، فولتية عالمية، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، فولتية عالمية، لا حاجة إلى تزييت

      صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.

      تشذيب شعر الوجه والرقبة والسوالف لإكمال مظهرك

      استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال مظهرك وللحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك.

      18 إعداد طول قابلًا للضبط (‎1‏-18 مم) للحصول على لحية متساوية أو لحية خفيفة ومتساوية

      شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.

      تحديد خطوط واضحة حول اللحية أو السكسوكة

      ابتكر خطوطًا وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.

      ترتيب شكل الحواجب والسوالف بطول متساوٍ

      مشّط الحاجبَين والسوالف وشذّبها بدقة لمظهر أنيق.

      تخلّص من شعر الأنف و الأذن غير المرغوب فيه بلطف

      قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

      18 إعداد طول قابلاً للضبط (‎3‏-20 مم) للحصول على قصة شعر متساوية

      حافظ على تسريحة شعر عصرية أو ابتكر تسريحة جديدة، من خلال عملية تشذيب بإعدادات طول مختلفة. يتميّز مشط الشعر بـ 18 إعداد طول ما بين 3 مم و 20 مم، مع درجة 1 مم بين كل إعداد وآخر.

      يمكن شطف أداة التشذيب تحت مياه الحنفية

      ما عليك سوى تنظيف الشفرات والأمشاط بعد كل استخدام للحصول على أداء يدوم طويلاً.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        أدوات التصفيف
        • آلة تشذيب الشعر
        • أداة تشذيب دقيق
        • أداة تشذيب شعيرات الأنف دوّارة
        • مشط للحية واللحية الخفيفة مع 18 إعداد طول
        • مشط للشعيرات القصيرة والحاجبين
        • مشط أداة قص الشعر مع 18 إعدادًا
        اللون
        أسود مع تفاصيل فضية
        شاشة عرض
        مؤشر الشحن
        عدد إعدادات الطول
        18 إعداد طول مضمّن
        عدد الملحقات/الأمشاط
        3 ملحقات و3 أمشاط
        قص الشعر/تسريح شعر الوجه
        • شارب
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة

      • التصميم

        رطب وجاف
        قابلة للغسل بالكامل
        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        مقبض
        سهلة الحمل

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الطاقة

        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 10 ساعات
        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

      • أداء التشذيب

        شفرات ناعمة على البشرة
        لعملية تشذيب ناعمة

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