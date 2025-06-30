PSG7300/26
عملية كيّ سريعة بفضل البخار التلقائي
تم تصميم جهاز PerfectCare من السلسلة 7000 الجديد لكيّ بدون مجهود مع بخار تلقائي، فبفضل تقنية استشعار الحركة، يتم إطلاق بخار قوي تلقائيًا فور البدء بالكيّ. علاوة على ذلك، تأتي السلسلة مزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تضمن كيّ كل الأقمشة القابلة للكيّ من دون حرقها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تكتشف تقنية استشعار الحركة تحرّك أداة الكي على الملابس وتصدر تلقائيًا تدفقًا قويًا من البخار. استمتع بتجربة كيّ سريعة وخالية من العناء ودَع أداة الكي تتولى مهمة الكيّ عنك.
استمتع بتجربة كيّ محسّنة مع محرك البخار TurboPower، إذ يوفّر تدفقًا أقوى للبخار من دون انقطاع. يخفف هذا المحرك أيضًا البقع الرطبة على الملابس أثناء الكيّ* لتكون جاهزة للارتداء وجافة بلمح البصر.
تُعد SteamGlide Elite أحدث تقنياتنا وأكثرها تطورًا لانزلاق مثالي ومقاومة ممتازة ضد الخدوش. توفّر طبقة النانو تيتانيوم المتقدمة انزلاقًا ممتازًا على كل الأقمشة لنتائج سريعة.
استمتع بتجربة كيّ من دون انقطاع لمدة تصل إلى ساعة كاملة بفضل خزان المياه الكبير سعة 1,5 لترات. عند نفاد المياه من الخزان، سيتم تذكيرك بواسطة مؤشرات صوتية وضوئية بإعادة ملء المياه، وهو أمر في غاية السهولة يمكنك القيام به تحت الصنبور من خلال فتحة الملء الكبيرة.
بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن كيّ كل الأقمشة القابلة للكيّ من دون حرقها بغض النظر عن إعداد البخار الذي تختاره. قم بكيّ أي نوع من الأقمشة، بدءًا من قمصان الحرير وصولاً إلى القمصان القطنية، بكل راحة بال. نضمن عدم تسبب أداة الكي المولّدة للبخار بحرق أي قماش قابل للكيّ عند تركها من دون مراقبة. وبالتالي، يمكنك تركها بأمان على الملابس أو لوح الكيّ.
استهلاك طاقة أقل بنسبة 50% في وضع ECO**. اختر هذا الوضع للأقمشة الحساسة. ووفّر استهلاك الطاقة من دون التأثير في النتائج المثالية.
تحمي إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة أداة الكي وتطيل عمرها الافتراضي، كما تضمن الحصول على أفضل أداء للبخار. يجمع نظام Easy De-Calc الحصري الذي نقدّمه الترسبات الكلسية باستمرار مع مؤشر ضوئي يعلمك بموعد إفراغ أداة الكي. ما عليك سوى إزالة المقبس والسماح للمياه وجسيمات الكلس بالتدفق إلى الخارج.
قم بكيّ الفساتين، والسترات، والستائر وإنعاشها عموديًا بفضل أداة الكي الخفيفة الوزن. تتميّز أداة الكي بخفة وزن رائعة وباستخدام سهل، إذ تنزلق بسهولة على الملابس وتخفف من إجهاد المعصم.
تتمتع أداة الكي بخاصية إيقاف التشغيل التلقائي عند تركها من دون مراقبة لتوفّر لك راحة بال لا مثيل لها. لذا، لا داعي للقلق بشأن فصلها عن مصدر الطاقة قبل مغادرة المنزل.
يأتي الخرطوم القوي للغاية بتصميم مضفّر ليمنحك متانة لفترة أطول ولتستمتع بالتالي بتجربة استخدام أداة الكي المولّدة للبخار من دون القلق بشأن تآكل الخرطوم وتلفه.
ثبّت أداة الكي بأمان على القاعدة المولّدة للبخار لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحد من خطر لمس قاعدتها الساخنة عن طريق الخطأ.
يوفّر البخار تعقيمًا طبيعيًا وسهلاً للملابس والأقمشة في المنزل من خلال القضاء على البكتيريا، مما يضمن لك سلامة أحبائك.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
أمان
الوزن والأبعاد
التصميم
بلد المنشأ
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