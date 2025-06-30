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  • عملية كيّ سريعة بفضل البخار التلقائي عملية كيّ سريعة بفضل البخار التلقائي عملية كيّ سريعة بفضل البخار التلقائي

    السلسلة 7000 أداة الكي المولّدة للبخار PerfectCare

    PSG7300/26

    عملية كيّ سريعة بفضل البخار التلقائي

    تم تصميم جهاز PerfectCare من السلسلة 7000 الجديد لكيّ بدون مجهود مع بخار تلقائي، فبفضل تقنية استشعار الحركة، يتم إطلاق بخار قوي تلقائيًا فور البدء بالكيّ. علاوة على ذلك، تأتي السلسلة مزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تضمن كيّ كل الأقمشة القابلة للكيّ من دون حرقها.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 7000 أداة الكي المولّدة للبخار PerfectCare

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    مراجعة كل مكواة مولدة للبخار

    عملية كيّ سريعة بفضل البخار التلقائي

    كيّ بدون مجهود ونتائج رائعة.

    • بخار تلقائي مع مستشعر الحركة
    • بخار عمودي للستائر والملابس المعلّقة
    • OptimalTEMP لكيّ أي أقمشة من دون حرقها
    • بخار حتى 170 غ/الدقيقة وبخار كثيف 650 غ
    • كيّ لساعة وخزان مياه كبير 1,5 لترات
    بخار تلقائي وذكي لكيّ بدون عناء

    بخار تلقائي وذكي لكيّ بدون عناء

    تكتشف تقنية استشعار الحركة تحرّك أداة الكي على الملابس وتصدر تلقائيًا تدفقًا قويًا من البخار. استمتع بتجربة كيّ سريعة وخالية من العناء ودَع أداة الكي تتولى مهمة الكيّ عنك.

    محرك البخار TurboPower لبخار أقوى

    محرك البخار TurboPower لبخار أقوى

    استمتع بتجربة كيّ محسّنة مع محرك البخار TurboPower، إذ يوفّر تدفقًا أقوى للبخار من دون انقطاع. يخفف هذا المحرك أيضًا البقع الرطبة على الملابس أثناء الكيّ* لتكون جاهزة للارتداء وجافة بلمح البصر.

    قاعدة أداة الكي Steamglide Plus لانزلاق ممتاز

    قاعدة أداة الكي Steamglide Plus لانزلاق ممتاز

    تُعد SteamGlide Elite أحدث تقنياتنا وأكثرها تطورًا لانزلاق مثالي ومقاومة ممتازة ضد الخدوش. توفّر طبقة النانو تيتانيوم المتقدمة انزلاقًا ممتازًا على كل الأقمشة لنتائج سريعة.

    خزان مياه قابل للفك سعة 1,5 لترات لإعادة تعبئة سهلة

    خزان مياه قابل للفك سعة 1,5 لترات لإعادة تعبئة سهلة

    استمتع بتجربة كيّ من دون انقطاع لمدة تصل إلى ساعة كاملة بفضل خزان المياه الكبير سعة 1,5 لترات. عند نفاد المياه من الخزان، سيتم تذكيرك بواسطة مؤشرات صوتية وضوئية بإعادة ملء المياه، وهو أمر في غاية السهولة يمكنك القيام به تحت الصنبور من خلال فتحة الملء الكبيرة.

    تقنية OptimalTEMP مع ضمان عدم الاحتراق

    تقنية OptimalTEMP مع ضمان عدم الاحتراق

    بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن كيّ كل الأقمشة القابلة للكيّ من دون حرقها بغض النظر عن إعداد البخار الذي تختاره. قم بكيّ أي نوع من الأقمشة، بدءًا من قمصان الحرير وصولاً إلى القمصان القطنية، بكل راحة بال. نضمن عدم تسبب أداة الكي المولّدة للبخار بحرق أي قماش قابل للكيّ عند تركها من دون مراقبة. وبالتالي، يمكنك تركها بأمان على الملابس أو لوح الكيّ.

    استهلاك طاقة أقل مع وضع ECO

    استهلاك طاقة أقل مع وضع ECO

    استهلاك طاقة أقل بنسبة 50% في وضع ECO**. اختر هذا الوضع للأقمشة الحساسة. ووفّر استهلاك الطاقة من دون التأثير في النتائج المثالية.

    نظام Easy De-Calc لإطالة عمر أداة الكيّ

    نظام Easy De-Calc لإطالة عمر أداة الكيّ

    تحمي إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة أداة الكي وتطيل عمرها الافتراضي، كما تضمن الحصول على أفضل أداء للبخار. يجمع نظام Easy De-Calc الحصري الذي نقدّمه الترسبات الكلسية باستمرار مع مؤشر ضوئي يعلمك بموعد إفراغ أداة الكي. ما عليك سوى إزالة المقبس والسماح للمياه وجسيمات الكلس بالتدفق إلى الخارج.

    أداة كي خفيفة الوزن، ومثالية للكيّ بالبخار في وضعية عمودية

    أداة كي خفيفة الوزن، ومثالية للكيّ بالبخار في وضعية عمودية

    قم بكيّ الفساتين، والسترات، والستائر وإنعاشها عموديًا بفضل أداة الكي الخفيفة الوزن. تتميّز أداة الكي بخفة وزن رائعة وباستخدام سهل، إذ تنزلق بسهولة على الملابس وتخفف من إجهاد المعصم.

    إيقاف التشغيل التلقائي لراحة البال

    إيقاف التشغيل التلقائي لراحة البال

    تتمتع أداة الكي بخاصية إيقاف التشغيل التلقائي عند تركها من دون مراقبة لتوفّر لك راحة بال لا مثيل لها. لذا، لا داعي للقلق بشأن فصلها عن مصدر الطاقة قبل مغادرة المنزل.

    خرطوم قوي للغاية لمتانة تدوم طويلاً

    خرطوم قوي للغاية لمتانة تدوم طويلاً

    يأتي الخرطوم القوي للغاية بتصميم مضفّر ليمنحك متانة لفترة أطول ولتستمتع بالتالي بتجربة استخدام أداة الكي المولّدة للبخار من دون القلق بشأن تآكل الخرطوم وتلفه.

    قفل الحمل الآمن لنقل سهل وآمن

    قفل الحمل الآمن لنقل سهل وآمن

    ثبّت أداة الكي بأمان على القاعدة المولّدة للبخار لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحد من خطر لمس قاعدتها الساخنة عن طريق الخطأ.

    البخار يقتل 99,9% من البكتيريا*** لملابس معقمة

    البخار يقتل 99,9% من البكتيريا*** لملابس معقمة

    يوفّر البخار تعقيمًا طبيعيًا وسهلاً للملابس والأقمشة في المنزل من خلال القضاء على البكتيريا، مما يضمن لك سلامة أحبائك.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      وقت الإحماء
      دقيقتان
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Elite
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      سعة خزان الماء
      1.5 ليتر
      بخار عمودي
      نعم
      الضمان/الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2850 واط
      جاهز للاستخدام
      فاتح
      التردد
      50 – 60 هرتز
      الفولتية
      220 فولت-240 فولت
      RapidAir Combi
      OptimalTEMP

    • أمان

      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      24 x 28,8 x‏ 44,4 سم
      أبعاد الحزمة (العرض × الارتفاع × الطول)
      31 x‏ 28,8 x‏ 49 سم
      وزن المنتج
      4,55 كجم
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      6,4 كجم

    • التصميم

      اللون
      أزرق لوروس

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      إندونيسيا

    Badge-D2C

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