الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Multigroom series 5000

11 في 1، للوجه والرأس والجسم

MG5730/13
1 الجوائز
  • مظهر ودقة متقدمان مظهر ودقة متقدمان مظهر ودقة متقدمان
    -{discount-value}

    Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم

    MG5730/13
    1 الجوائز

    مظهر ودقة متقدمان

    صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم

    مظهر ودقة متقدمان

    صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر ودقة متقدمان

    صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم

    مظهر ودقة متقدمان

    صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل multigroomers

      مظهر ودقة متقدمان

      أداة تشذيب 11 في 1 لتعددية قصوى في الاستخدامات

      • 11 أداة
      • تقنية DualCut
      • وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة
      • مقاومة للماء
      تقنية DualCut لدقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتين

      تقنية DualCut لدقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتين

      استمتع بدقة قصوى بفضل تقنية DualCut التي تضم شفرات أكثر بمرتين. تحتك الشفرات الفولاذية ببعضها بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 4 سنوات من الاستخدام.

      تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 11 أداة

      تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 11 أداة

      تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه، بالإضافة إلى قص الشعر والاعتناء بالجسم.

      تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم بدقة

      تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم بدقة

      استخدم أداة التشذيب المعدنية المزوّدة بتقنية DualCut بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول اللحية والرقبة وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد.

      آلة حلاقة دقيقة للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة

      آلة حلاقة دقيقة للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة

      استخدم آلة الحلاقة الدقيقة بعد التشذيب للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة.

      تحدد أداة التشذيب الدقيق المعدنية حواف اللحية أو السكسوكة

      تحدد أداة التشذيب الدقيق المعدنية حواف اللحية أو السكسوكة

      ابتكر خطوطًا ومنحنيات وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

      7 أمشاط لتشذيب الوجه والرأس والجسم

      7 أمشاط لتشذيب الوجه والرأس والجسم

      مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم)، مشط لحية قابل للضبط (3-7 مم)، 3 أمشاط للشعر (9 و12 و16 مم)، مشط للجسم (3 مم).

      وقت التشغيل: لغاية 80 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      وقت التشغيل: لغاية 80 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      احصل على ما يصل إلى 80 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي عند كل عملية شحن لمدة 16 ساعة.

      مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق لمستوى راحة وتحكّم محسّن

      مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق لمستوى راحة وتحكّم محسّن

      مقبض مطاطي عالي الجودة لمستوى ممتاز من الراحة والتحكم أثناء التشذيب.

      مقاومة للماء لتسهيل التنظيف تحت حنفية المياه

      مقاومة للماء لتسهيل التنظيف تحت حنفية المياه

      ما عليك سوى غسل الجهاز والملحقات بعد كل استخدام للحصول على أداء يدوم طويلاً.

      حقيبة صغيرة للتخزين لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها

      حقيبة صغيرة للتخزين لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها

      استخدم الحقيبة الصغيرة المناسبة للتخزين والتنقل. فهي تحمل أداة التشذيب وكل أدوات التنقل الخاصة بها وتحميها أثناء التنقل.

      ضمان لمدة 4 سنوات وجهد كهربائي عالمي

      ضمان لمدة 4 سنوات وجهد كهربائي عالمي

      ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 4 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد الأدوات
        11 أداة
        أدوات التصفيف
        • أداة تشذيب معدنية
        • أداة تشذيب دقيق معدنية
        • آلة حلاقة دقيقة
        • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
        • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
        • مشطان للحية الخفيفة
        • 3 أمشاط شعر
        • مشط للجسم
        العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة

      • نظام قص

        تقنية DualCut
        قص بالاتجاهين
        شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم

      • الملحقات

        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين

      • الطاقة

        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        80 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 16 ساعة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        مقاومة للمياه 100%
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

      • الخدمة

        ضمان لمدة 4 سنوات
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز