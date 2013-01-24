مظهر ودقة متقدمان
صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر ودقة متقدمان
صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات
مظهر ودقة متقدمان
صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر ودقة متقدمان
صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بدقة قصوى بفضل تقنية DualCut التي تضم شفرات أكثر بمرتين. تحتك الشفرات الفولاذية ببعضها بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 4 سنوات من الاستخدام.
تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه، بالإضافة إلى قص الشعر والاعتناء بالجسم.
استخدم أداة التشذيب المعدنية المزوّدة بتقنية DualCut بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول اللحية والرقبة وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد.
استخدم آلة الحلاقة الدقيقة بعد التشذيب للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة.
ابتكر خطوطًا ومنحنيات وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.
قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.
مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم)، مشط لحية قابل للضبط (3-7 مم)، 3 أمشاط للشعر (9 و12 و16 مم)، مشط للجسم (3 مم).
احصل على ما يصل إلى 80 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي عند كل عملية شحن لمدة 16 ساعة.
مقبض مطاطي عالي الجودة لمستوى ممتاز من الراحة والتحكم أثناء التشذيب.
ما عليك سوى غسل الجهاز والملحقات بعد كل استخدام للحصول على أداء يدوم طويلاً.
استخدم الحقيبة الصغيرة المناسبة للتخزين والتنقل. فهي تحمل أداة التشذيب وكل أدوات التنقل الخاصة بها وتحميها أثناء التنقل.
ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 4 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
نظام قص
الملحقات
الطاقة
سهولة الاستعمال
التصميم
الخدمة