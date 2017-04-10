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Multigroom series 3000

6 في 1، للوجه

MG3710/13
1 جائزة
  • أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة
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    Multigroom series 3000 6 في 1، للوجه

    MG3710/13
    1 جائزة

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 6 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول تمامًا على المظهر الذي تريده لوجهك. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 3000 6 في 1، للوجه

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 6 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول تمامًا على المظهر الذي تريده لوجهك. إكتشف كلّ المميزات

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 6 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول تمامًا على المظهر الذي تريده لوجهك. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 3000 6 في 1، للوجه

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 6 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول تمامًا على المظهر الذي تريده لوجهك. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة تشذيب متكاملة

      أداة تشذيب 6 في 1

      • 6 أدوات
      • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
      • وقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة
      • ملحقات قابلة للتشطيف
      شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

      شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

      تم تعزيز الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميزة الشحذ الذاتي في أداة تشذيب شعر الوجه والجسم هذه باستخدام الحديد وتمت تقويتها للحصول على القوة القصوى. يسمح لك ذلك بالحصول على شفرات تبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها، من دون صدأ ومن دون حاجة إلى زيت للشفرات.

      تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 6 أدوات

      تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 6 أدوات

      تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه.

      تعمد أداة التشذيب إلى تحديد حواف اللحية وشعر الرقبة لضمان مظهر متكامل

      تعمد أداة التشذيب إلى تحديد حواف اللحية وشعر الرقبة لضمان مظهر متكامل

      استخدم أداة التشذيب بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك ورقبتك. تتميّز شفرات أداة التشذيب بميزة الشحذ الذاتي وهي تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت الشراء، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

      تخلص من شعر الأنف والأذن

      تخلص من شعر الأنف والأذن

      يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

      4 أمشاط لتشذيب شعر الوجه

      4 أمشاط لتشذيب شعر الوجه

      مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم) ومشطان للحية (3,5 مم).

      تشغيل لمدة 60 دقيقة

      تشغيل لمدة 60 دقيقة

      توفر لك أداة التشذيب هذه من Philips لغاية 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي من عملية شحن واحدة لمدة 16 ساعة.

      ملحقات سهلة الصيانة

      ملحقات سهلة الصيانة

      تسهل صيانة أداة تشذيب شعر الوجه والجسم بفضل الشفرات المضادة للتآكل وأدوات الحماية المقاومة للمياه التي تتيح التنظيف السهل.

      تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

      تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

      تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.

      ضمان لمدة ثلاث سنوات وجهد كهربائي عالمي

      ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 3 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        أدوات التصفيف
        • آلة تشذيب الشعر
        • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
        • مشطان للحية
        • مشطان للحية الخفيفة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        التنظيف
        ملحقات قابلة للتشطيف
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 16 ساعة
        نوع البطارية
        Ni-MH
        عدد الأدوات
        6 أدوات
        تسريح شعر الوجه
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين
        شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة 3 سنوات
        نعم

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