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  • تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى
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    جهاز مرطب للهواء السلسلة 5000

    HU5710/00

    تنشق هواء أنقى

    تخلص من أعراض الهواء الجاف بطريقة صحية بفضل تقنية NanoCloud التي تم تصميمها لحمايتك أنت وعائلتك من استنشاق البكتيريا الضارة واستمتع في الوقت نفسه بكل فوائد العلاج بالعطور والإضاءة المحيطة والتحكم الذكي بالتطبيق.

    إكتشف كلّ المميزات

    جهاز مرطب للهواء السلسلة 5000

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    تنشق هواء أنقى

    لترطيب الهواء بطريقة صحية

    • لتعزيز مستويات الرطوبة المثالية بفعالية
    • ترطيب صحي بتقنية NanoCloud
    • إنشاء جو مريح يناسب مزاجك
    • سهولة الاستخدام والتحكم الذكي
    للمساعدة في مكافحة أعراض الهواء الجاف

    للمساعدة في مكافحة أعراض الهواء الجاف

    تساعد مستويات الرطوبة المتوازنة في تحسين جودة الهواء (1). تم تطوير جهاز ترطيب الهواء هذا بهدف تخفيف الانزعاج الناجم من الهواء الجاف، مثل الجفاف الذي يؤثر على الجلد والشفتين والممرات الأنفية والعينين، بالإضافة إلى تهيّج الحلق واحتقان الأنف والكهرباء الساكنة. علاوة على ذلك، يساعد هذا الجهاز في الحفاظ على ترطيب نباتاتك الداخلية بشكل جيد، مما يعزز بيئة منزلية صحية أكثر.

    فعال في الغرف التي تصل مساحتها إلى 56 مترًا مربعًا بمعدل 400 مل/ساعة

    فعال في الغرف التي تصل مساحتها إلى 56 مترًا مربعًا بمعدل 400 مل/ساعة

    تضمن السرعات الثلاث والإعدادات التلقائية للمروحة الأداء والراحة التي تختارها. بفضل انبعاث ما يصل إلى 400 مل/الساعة، يتم ترطيب كل غرفة تصل مساحتها إلى 56 مترًا مربعًا بشكل فعال. (2,3)

    ترطيب مستمر لمدة تصل إلى 37 ساعة

    ترطيب مستمر لمدة تصل إلى 37 ساعة

    تنفس بشكل مريح مع الحد الأدنى من إعادة التعبئة. يوفر خزان المياه حجم XL سعة 4,5 لترات ما يصل إلى 37 ساعة من الاستخدام المستمر لراحتك. واستمتع بأجواء مريحة مع انقطاعات أقل.

    بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%: مثالي لغرف الأطفال والرضع

    بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%: مثالي لغرف الأطفال والرضع

    لا توجد تقنية أخرى تطلق بخار مياه أنظف في الهواء من NanoCloud من Philips، إذ يصعب للغاية التصاق البكتيريا برذاذها الفائق الدقة. تتمثل الميزة في ترطيب الهواء مع إطلاق بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99% مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية (4)، مما يجعل جهاز الترطيب هذا حلاً مثاليًا لغرف الأطفال وآمنًا للاستخدام مع مياه الحنفية.  

    لا يترك غبارًا أبيض أو بقعًا رطبة على الأرضيات والأثاث

    لا يترك غبارًا أبيض أو بقعًا رطبة على الأرضيات والأثاث

    لا يصدر الرذاذ غير المرئي من NanoCloud غبارًا أبيض أو يترك بقعًا رطبة (5). قد ترطّب قطرات المياه الأكبر التي تنتجها أجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية المساحة المحيطة وتحمل المعادن التي تترك بقايا بيضاء على الأسطح المجاورة. تتميّز جسيمات NanoCloud بحجمها الصغير جدًا بحيث لا يمكنها حمل المعادن، وذلك لتفادي البقايا والبقع بفعالية.

    وضع QuickDry لتجفيف الفلتر بشكل أسرع (براءة اختراع معلقة)

    وضع QuickDry لتجفيف الفلتر بشكل أسرع (براءة اختراع معلقة)

    لا تترك الميكروبات تتراكم وامنع تراكم الرطوبة باستخدام وضع QuickDry الذكي (براءة اختراع معلقة)، فهو يستخدم قوة المروحة لتجفيف الفلتر بشكل أسرع ومستشعر لإيقاف تشغيل الجهاز بمجرد جفاف الفلتر. والنتيجة؟ صيانة أكثر نظافة للفلتر وعمر أطول للفلتر.

    إضافة الزيوت الأساسية الخاصة بك والاستمتاع بعلاج مهدئ بالعطور

    إضافة الزيوت الأساسية الخاصة بك والاستمتاع بعلاج مهدئ بالعطور

    استمتع بكل فوائد العلاج بالعطور مع ميزة إضافة العطر الخاصة بجهاز الترطيب الخاص بنا، حيث يتم نقع الرذاذ بالزيوت العطرية المفضلة لديك، مما يسمح لك بتحسين صحتك بشكل عام.

    الارتقاء بالأجواء إلى مستوى آخر مع الإضاءة المحيطة الملوّنة

    الارتقاء بالأجواء إلى مستوى آخر مع الإضاءة المحيطة الملوّنة

    سواء أكنت تفضل توهجًا دافئًا للاسترخاء أم مشهدًا مشرقًا ومنعشًا، يتيح لك جهاز الترطيب هذا ضبط الحالة المزاجية مع الضوء المحيط لإكمال أي لحظة.

    وضع السكون والتشغيل الهادئ (حد أقصى 12 ديسيبل (A)) والضوء الليلي

    وضع السكون والتشغيل الهادئ (حد أقصى 12 ديسيبل (A)) والضوء الليلي

    استمتع بنوم مريح أثناء الليل مع رطوبة مثالية واستيقظ مع انتعاش أكبر. يضمن وضع السكون عمل الجهاز بهدوء وفعالية أثناء الليل. استخدم ضوء الليل لإنشاء بيئة مريحة للنوم.

    قم بإلغاء قفل الميزات الذكية في تطبيق Air+‎.

    قم بإلغاء قفل الميزات الذكية في تطبيق Air+‎.

    سواء أكنت في المنزل أم خارجه، يمنحك جهاز ترطيب الهواء الذكي هذا التحكم الكامل. يوفر تطبيق Air+‎ تجربة ذكية تتيح لك ضبط إعدادات الرطوبة واختيار الإضاءة المثالية وبرمجة المؤقتات والجداول. في أي مكان وفي أي وقت.

    إعادة التعبئة أصبحت سهلة: خزانا المياه العلوي والجانبي

    إعادة التعبئة أصبحت سهلة: خزانا المياه العلوي والجانبي

    استمتع بإعادة التعبئة من دون عناء بفضل تصميمنا الثنائي الخيارات، إذ يمكنك إما فصل الغطاء العلوي لتجديد المياه أو استخدام ميزة التعبئة الجانبية لإضافة المياه أثناء التشغيل. وبذلك، تحافظ على الراحة بكل سهولة.

    استهلاك طاقة منخفض

    استهلاك طاقة منخفض

    استمتع بترطيب سريع مع الحفاظ على انخفاض فاتورة الطاقة. حتى عند أعلى إعداد، يستهلك جهاز ترطيب الهواء هذا 8 واط فقط، أي ما يضاهي لمبات بضوء LED. وهذا خبر سار للكوكب، ولجيبك أيضًا.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      جهاز زيادة الرطوبة
      التقنية
      ترطيب بالبخار
      اللون
      أبيض/فضي
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز
      سعة خزان المياه
      4,5 لترات

    • المواصفات التقنية

      جهاز استشعار الرطوبة
      نعم
      مستوى الصوت الأدنى
      12 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      34 ديسيبل (A)

    • الأداء

      وقت التشغيل
      37 ساعة
      معدل الترطيب
      400 مل/الساعة
      الحجم الأقصى للغرفة
      56 م2

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1,5 م
      الأوضاع
      الوضع التلقائي/وضع السكون
      إعدادات السرعة
      سكون، متوسط، عالٍ
      إعدادات الرطوبة
      30-70% (بخطوات مقدارها 5%)
      موقت
      1-12 ساعة
      معلومات حول جودة الهواء
      حلقة اللون، معلومات رقمية
      واجهة
      لمس، رقمي، LED

    • ميزة السلامة

      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      تنبيه امتلاء خزان الماء
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      378 مم
      وزن المنتج
      2,125 كجم
      طول الحزمة
      271 مم
      عرض الحزمة
      279 مم
      ارتفاع الحزمة
      428 مم
      وزن الحزمة
      3,052 كجم
      طول المنتج
      230 مم
      عرض المنتج
      233 مم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      < 0.5 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      طاقة قصوى
      14,1 واط

    • الصيانة

      الكفالة
      سنتان
      فترة استهلاك الفلتر
      حتى 6 أشهر

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      فلتر الترطيب
      الملحقات المرفقة 2
      الوسائد العطرية (3 وحدة)
      الملحقات المتعلقة 1
      فلتر الترطيب (FY5030)
      الملحقات المتعلقة 2
      الوسائد العطرية (FY5100)

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    • (1) Wolkoff, P. (2018) رطوبة الهواء الداخلي، وجودة الهواء، والصحة - نظرة عامة. Elsevier، المجلة الدولية للصحة البيئية، ‎221 (3)،‏ 376-390.
    • (2) تم الاختبار وفقًا لـ GB/T 23332-2018 في مختبر تابع لجهة ثالثة. تبلغ درجة الحرارة الأساسية 23±2 درجة مئوية والرطوبة النسبية 30±2%.
    • (3) تم الاحتساب باستخدام AHAM HU-1-2016 البند 7.3 بالاستناد إلى أداء الترطيب الذي تم اختباره وفقًا لـ GB/T 23332-2018 في مختبر تابع لجهة ثالثة.
    • (4) مقارنة بوحدات جهاز ترطيب القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، وتم الاختبار من قبل مختبر مستقل
    • (5) تم اختبار ترسب المعادن على الأثاث من قبل مختبر تابع لجهة ثالثة على مدار 3 ساعات وفقًا لـ DIN 44973 واختبار CAS
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