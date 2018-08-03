المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء

تم إيقافه

Series 2000جهاز ترطيب الهواء

HU4811/90

تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء

املأ منزلك بهواء نظيف ومعزز للراحة. تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بدون ترك أي غبار أبيض أو بقع رطبة، كما تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1). يتم توزيع الرطوبة بطريقة متساوية لترطيب كل الغرفة بفعالية.

عرض جميع المزايا

ترطيب الهواء الجاف بطريقة صحية، ليلاً ونهارًا

تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء

  • لترطيب الهواء في الغرف بحجم يصل إلى 35 م²

  • معدل ترطيب يبلغ 250 مل/الساعة

  • بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%

توزيع متساوٍ وفعال عبر الغرفة

توزيع متساوٍ وفعال عبر الغرفة

يقوم الموزّع بمقدار 360 درجة بتوزيع الهواء المرطّب بطريقة متساوية في كل الغرفة. ينتقل بخار NanoCloud الدقيق جدًا إلى مسافة أبعد ويمنع التشبّع المفرط، لعملية ترطيب فعالة، وبشكل خاص في الغرف الأكبر حجمًا.

بكتيريا أقل بنسبة 99% مع تقنية NanoCloud (1)

بكتيريا أقل بنسبة 99% مع تقنية NanoCloud (1)

تستخدم تقنية NanoCloud الفريدة التبخّر الطبيعي لإصدار بخار مياه نقي. يكون الضباب الدقيق جدًا الناتج من NanoCloud غير مرئي للعين المجرّدة ويصعب جدًا على البكتيريا أو البقايا الالتصاق به، لترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة 99% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية. (1)

بدون غبار أبيض أو أرضيات رطبة (4)

بدون غبار أبيض أو أرضيات رطبة (4)

لا يصدر الضباب غير المرئي الناتج من NanoCloud غبارًا أبيض أو يترك بقعًا رطبة في غرفتك (4). إن قطرات المياه الأكبر الناتجة من أجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية قد ترطّب المساحة المحيطة وتحمل المعادن التي تترك بقايا بيضاء على الأسطح المجاورة. تتميّز جسيمات NanoCloud بحجمها الصغير جدًا بحيث لا يمكنها حمل المعادن، وذلك لتفادي البقايا والبقع بفعالية.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اعثر على قطعة غيار أو ملحق

الانتقال إلى القطع والملحقات

القطع والملحقات

إخلاء المسؤولية

  1. (1) مقارنة بوحدات تنقية الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، تم الاختبار من قِبل مختبر مستقل

  2. (2) تم الاختبار وفقًا لـ GB/T 23332-2018 في مختبر تابع لجهة ثالثة. تبلغ درجة الحرارة الأساسية 23±2 درجات مئوية والرطوبة النسبية 30±2%

  3. (3) تم الاحتساب باستخدام AHAM HU-1-2016 البند 7.3 بالاستناد إلى أداء الترطيب الذي تم اختباره وفقًا لـ GB/T 23332-2018 في مختبر تابع لجهة ثالثة

  4. (4) تم اختبار ترسب المعادن على الأثاث من قِبل مختبر تابع لجهة ثالثة على مدار 3 ساعات وفقًا لـ DIN 44973 وIUTA e.V..

  5. (5) تم الاختبار وفقًا لـ GB 21551.3-2010 في مختبر تابع لجهة ثالثة. إن الأوزون والمركّبات العضوية المتطايرة وPM10 وحدّة الأشعة فوق البنفسجية أقل من الحدود.

  6. (6) تم الاحتساب بالاستناد إلى خزان مياه سعة لترَين وعند التشغيل على السرعة 1 مع معدل ترطيب يبلغ 150 مل/الساعة.