المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine

تم إيقافه

Avance Collectionجهاز المطبخ

HR7954/01

نتائج لا تضاهى بسهولة تامة

نقدم أداة المطبخ من Philips الجديدة بالكامل - أداء لا يضاهى وتعددية في الاستخدام بسهولة تامة

عرض جميع المزايا

طهو الكعكة والخبز والبيتزا والبسكويت ومشروب الفاكهة والحساء والمزيد غير ذلك

نتائج لا تضاهى بسهولة تامة

  • صغير قوة 900 واط

  • وعاء معدني سعة 4 لتر

  • إعداد سهل 4 في 1

محرك فعال بقوة 900 واط لنتائج ثابتة ولا تضاهى

محرك فعال بقوة 900 واط لنتائج ثابتة ولا تضاهى

محرك فعال بقوة 900 واط لنتائج ثابتة ولا تضاهى.

إجراء خلط كوكبي للحصول على مكونات مخلوطة بشكل دقيق

إجراء خلط كوكبي للحصول على مكونات مخلوطة بشكل دقيق

يسمح إجراء الخلط الكوكبي لأداة العجن والخلط والخفق بالانتقال بحركة فريدة إلى الأمام وإلى الوراء بدل التحرك بشكل دائري فقط، للوصول إلى كافة زوايا الوعاء والحصول بالتالي على مكونات مخلوطة بشكل دقيق وناعمة.

وعاء معدني سعة 4 لتر لتحضير ما يصل إلى 1300 غ من العجين

وعاء معدني سعة 4 لتر لتحضير ما يصل إلى 1300 غ من العجين

وعاء معدني كبير سعة 4لتر لعجن ما يصل إلى 1300 غ من العجين، أي لتخضير 4 بيتزا بحجم 12 بوصة أو رغيفين من الخبز دفعة واحدة. يسهل المقبض المعدني حمل الجهاز والسكب منه، كما يحمي الغطاء المانع للطرطشة تتطاير المكونات أثناء الاستخدام.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح