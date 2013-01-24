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Avance Collection

جهاز المطبخ

HR7954/01
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    Avance Collection جهاز المطبخ

    HR7954/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    نتائج لا تضاهى بسهولة تامة

    نقدم أداة المطبخ من Philips الجديدة بالكامل - أداء لا يضاهى وتعددية في الاستخدام بسهولة تامة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Avance Collection جهاز المطبخ

    نتائج لا تضاهى بسهولة تامة

    نقدم أداة المطبخ من Philips الجديدة بالكامل - أداء لا يضاهى وتعددية في الاستخدام بسهولة تامة إكتشف كلّ المميزات

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      طهو الكعكة والخبز والبيتزا والبسكويت ومشروب الفاكهة والحساء والمزيد غير ذلك

      • صغير قوة 900 واط
      • وعاء معدني سعة 4 لتر
      • إعداد سهل 4 في 1
      محرك فعال بقوة 900 واط لنتائج ثابتة ولا تضاهى

      محرك فعال بقوة 900 واط لنتائج ثابتة ولا تضاهى

      محرك فعال بقوة 900 واط لنتائج ثابتة ولا تضاهى.

      إجراء خلط كوكبي للحصول على مكونات مخلوطة بشكل دقيق

      إجراء خلط كوكبي للحصول على مكونات مخلوطة بشكل دقيق

      يسمح إجراء الخلط الكوكبي لأداة العجن والخلط والخفق بالانتقال بحركة فريدة إلى الأمام وإلى الوراء بدل التحرك بشكل دائري فقط، للوصول إلى كافة زوايا الوعاء والحصول بالتالي على مكونات مخلوطة بشكل دقيق وناعمة.

      وعاء معدني سعة 4 لتر لتحضير ما يصل إلى 1300 غ من العجين

      وعاء معدني سعة 4 لتر لتحضير ما يصل إلى 1300 غ من العجين

      وعاء معدني كبير سعة 4لتر لعجن ما يصل إلى 1300 غ من العجين، أي لتخضير 4 بيتزا بحجم 12 بوصة أو رغيفين من الخبز دفعة واحدة. يسهل المقبض المعدني حمل الجهاز والسكب منه، كما يحمي الغطاء المانع للطرطشة تتطاير المكونات أثناء الاستخدام.

      7 إعدادات للسرعة وزر نبضي لأعلى مستوى من التحكم

      7 إعدادات للسرعة وزر نبضي لأعلى مستوى من التحكم

      إعدادات سرعة متعددة وزر نبضي للحصول على أعلى مستوى من التحكم وتحضير مجموعة متنوعة من الوصفات.

      خفاقة عجين وآلة خفق معدنية ومصممة للحصول على أداء رائع

      خفاقة عجين وآلة خفق معدنية ومصممة للحصول على أداء رائع

      يسهل تثبيت الخفاقة وآلة الخفق المعدنية في مكانها بتدويرة بسيطة. تقلّد خفاقة العجين عملية العجن اليدوية بفضل تصميمها الفريد، لضمان الحصول على عجين ناعم وبدون تكتلات.

      ذراع مفتوحة وفريدة لوصول كامل إلى الوعاء ولتثبيت الأدوات بسهولة أكبر

      ذراع مفتوحة وفريدة لوصول كامل إلى الوعاء ولتثبيت الأدوات بسهولة أكبر

      يدور الذراع المفتوح بطريقة عملية لتتمكن من تثبيت أدوات الوعاء وفكها بسهولة تامة. يمكن إغلاقه من جديد بدفعة بسيطة. كذلك يوفر الذراع المفتوح الوصول بالكامل إلى الوعاء، وهي ميزة عملية عند التحقق من تناسق الخليط أو إضافة مكونات.

      دورق الخلاط سعة 1,25 لتر مع شفرة قابلة للفك وسهلة التنظيف

      دورق الخلاط سعة 1,25 لتر مع شفرة قابلة للفك وسهلة التنظيف

      يتميّز هذا الجهاز العالمي من Philips بتقنية خلط ريادية وأداء رائع كما يأتي مزوّدًا بملحقات خلط وشفرة رباعية لخلط الفواكه وهرس الخضار وسحق الثلج بدون عناء. بات بإمكانك الاستمتاع بمشروبات الفاكهة والصلصات وطعام الأطفال في غضون دقائق.

      جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لتر للتقطيع والفرم والتقشير والبشر

      جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لتر للتقطيع والفرم والتقشير والبشر

      وعاء جهاز تحضير الطعام سهل التركيب مع أقراص مخصصة لتقطيع كافة أنواع المكونات وفرمها وتقشيرها وبشرها من الخضار مرورًا بالمكسرات ووصولاً إلى الأجبان.

      تنظيف أسهل بفضل الزوايا المستديرة والمفصل المغطى

      تنظيف أسهل بفضل الزوايا المستديرة والمفصل المغطى

      تصميم يتميّز بزوايا مستديرة وفتحات مغطاة لعملية تنظيف سهلة وسلسة، بالإضافة إلى وعاء وملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      عصارة حمضيات للحصول على عصير طازج بدقائق

      عصارة حمضيات للحصول على عصير طازج بدقائق

      لحق عصارة الحمضيات المفيد للحصول على عصير طازج بدقائق.

      وعاء وأجراء ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      وعاء وأجراء ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      وعاء وملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      قاعدة امتصاص سهلة التحرير لرفعها ونقلها بسهولة تامة

      قاعدة امتصاص سهلة التحرير لرفعها ونقلها بسهولة تامة

      قاعدة امتصاص سهلة التحرير مصممة خصيصًا لتتمكن من سحبها ورفعها بسهولة تامة

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        وعاء معدني سعة 4 لتر
        نعم
        خلاط سعة 1,2 لتر
        نعم
        جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لتر مع أقراص
        نعم
        عصارة الحمضيات
        نعم
        أداة عجن معدنية
        نعم

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض وأصفر
        مادة الغطاء
        ABS
        مواد أداوت الوعاء
        معدنية
        مادة الوعاء
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات العامّة

        السرعات
        7 + نبضة

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        900  واط

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