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Viva Collection

جهاز المطبخ

HR7920/90
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1 الجوائز
  • حضّر 3 بيتزا في 3 دقائق حضّر 3 بيتزا في 3 دقائق حضّر 3 بيتزا في 3 دقائق
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    Viva Collection جهاز المطبخ

    HR7920/90
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    حضّر 3 بيتزا في 3 دقائق

    تعتبر آلة المطبخ هذه من Philips الآلة المتطورة التالية في إرثنا في مجال أجهزة الخلط. فهي تتميز بتصميم أنيق يتناسب مع مطبخك العصري وبمحرك متين بقوة 300 واط لتلبية احتياجات الخلط الكثيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Viva Collection جهاز المطبخ

    حضّر 3 بيتزا في 3 دقائق

    تعتبر آلة المطبخ هذه من Philips الآلة المتطورة التالية في إرثنا في مجال أجهزة الخلط. فهي تتميز بتصميم أنيق يتناسب مع مطبخك العصري وبمحرك متين بقوة 300 واط لتلبية احتياجات الخلط الكثيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      حضّر 3 بيتزا في 3 دقائق

      محرك فعّال بقوة 300 واط، خلط مع دوران حول الوعاء

      • 300 واط
      • سرعات متعددة
      • 3 آلات خفق
      • وعاء معدني سعة 4 لتر
      3 أدوات وعاء للعجن والخلط والخفق

      3 أدوات وعاء للعجن والخلط والخفق

      3 أدوات وعاء معدني لعجن كل أنواع المكونات وخلطها وخفقها.

      سرعات متعددة للحصول على أعلى مستوى من التحكم

      سرعات متعددة للحصول على أعلى مستوى من التحكم

      سرعة منخفضة للعجن الناعم، سرعة عالية للخلط الفعال

      غطاء واقٍ من الانسكاب لمنع الطرطشة

      غطاء واقٍ من الانسكاب لمنع الطرطشة

      غطاء واقٍ من الانسكاب لمنع طرطشة المكونات خارج الوعاء.

      خلط مع دوران حول الوعاء

      خلط مع دوران حول الوعاء

      خلط مع دوران حول الوعاء للحصول على خليط نهائي خفيف للغاية.

      محرك فعّال بقوة 300 واط

      محرك فعّال بقوة 300 واط

      محرك فعّال بقوة 300 واط للحصول على خليط نهائي ناعم للغاية.

      وعاء سعة 4 لتر كبير

      وعاء سعة 4 لتر كبير

      وعاء 4 لتر كبير يسع لغاية 750 غرامًا من الطحين

      وعاء معدني متين

      وعاء معدني متين

      وعاء معدني متين سعة 4 لتر

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        أداة عجن معدنية
        نعم
        خلط
        نعم
        آلة خفق مسطحة
        نعم
        وعاء معدني
        نعم

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أسود
        مادة الغطاء
        ABS
        مادة الوعاء
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد أداوت الوعاء
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        300  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • المواصفات العامّة

        السرعات
        متعددة

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