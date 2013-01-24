حضّر 3 بيتزا في 3 دقائق
تعتبر آلة المطبخ هذه من Philips الآلة المتطورة التالية في إرثنا في مجال أجهزة الخلط. فهي تتميز بتصميم أنيق يتناسب مع مطبخك العصري وبمحرك متين بقوة 300 واط لتلبية احتياجات الخلط الكثيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حضّر 3 بيتزا في 3 دقائق
تعتبر آلة المطبخ هذه من Philips الآلة المتطورة التالية في إرثنا في مجال أجهزة الخلط. فهي تتميز بتصميم أنيق يتناسب مع مطبخك العصري وبمحرك متين بقوة 300 واط لتلبية احتياجات الخلط الكثيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
3 أدوات وعاء معدني لعجن كل أنواع المكونات وخلطها وخفقها.
سرعة منخفضة للعجن الناعم، سرعة عالية للخلط الفعال
غطاء واقٍ من الانسكاب لمنع طرطشة المكونات خارج الوعاء.
خلط مع دوران حول الوعاء للحصول على خليط نهائي خفيف للغاية.
محرك فعّال بقوة 300 واط للحصول على خليط نهائي ناعم للغاية.
وعاء 4 لتر كبير يسع لغاية 750 غرامًا من الطحين
وعاء معدني متين سعة 4 لتر
الملحقات المضمّنة
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة