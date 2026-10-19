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Viva Collection محضرة الطعام
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HR7631/90
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يأتي جهاز تحضير الطعام 2 في 1 من Philips مزوّدًا بوعاء كبير للمفرمة ودورق خلاط بسعة 1,5 لترات وقرصين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بات من السهل تحضير الطعام في المنزل لكل أفراد العائلة.
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