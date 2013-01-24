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Daily Collection

محضرة الطعام

HR7627/01
1 الجوائز
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
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    Daily Collection محضرة الطعام

    HR7627/01
    1 الجوائز

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميّز مجموعة أجهزة تحضير الطعام Daily collection من Philips بتصميم صغير يتضمن وعاءً بسعة 2.1 لتر ومجموعة متنوعة من الملحقات العالية الأداء. لم يكن تحضير أطيب المأكولات المنزلية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميّز مجموعة أجهزة تحضير الطعام Daily collection من Philips بتصميم صغير يتضمن وعاءً بسعة 2.1 لتر ومجموعة متنوعة من الملحقات العالية الأداء. لم يكن تحضير أطيب المأكولات المنزلية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميّز مجموعة أجهزة تحضير الطعام Daily collection من Philips بتصميم صغير يتضمن وعاءً بسعة 2.1 لتر ومجموعة متنوعة من الملحقات العالية الأداء. لم يكن تحضير أطيب المأكولات المنزلية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميّز مجموعة أجهزة تحضير الطعام Daily collection من Philips بتصميم صغير يتضمن وعاءً بسعة 2.1 لتر ومجموعة متنوعة من الملحقات العالية الأداء. لم يكن تحضير أطيب المأكولات المنزلية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير الخبز وقوالب الحلوى والمشروبات وغير ذلك في المنزل

      • 650 واط
      • سرعتان + نبضات
      • وعاء بسعة 2.1 ليتر
      • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 15 وظيفة
      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

      أنبوب لوضع الطعام أكبر بـ 40% (مقارنة بـ ‎(Philips HR7625

      أنبوب لوضع الطعام أكبر بـ 40% (مقارنة بـ ‎(Philips HR7625

      تأتي المجموعة الجديدة من أجهزة تحضير الطعام للاستعمال اليومي من Philips مع أنبوب تغذية أكبر 40‎% من ذلك الموجود في الطراز HR7625، ما يوفر وقتًا عند تقطيع الخضار والفاكهة مسبقًا.

      محرك بقوة 650 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

      محرك بقوة 650 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

      يوفر جهاز تحضير الطعام هذا من Philips محركًا قويًا جداً يمنح القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      يمكن وضع كافة قطع ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips على الرفّ العلوي في آلة غسل الصحون لتنظيف أسهل.

      أداة لتحويل القشدة وزلال البيض إلى مستحلب

      أداة لتحويل القشدة وزلال البيض إلى مستحلب

      الأداة المثالية للخفق السريع أو البطيء وتحويل البيض إلى مستحلب أو قشدة مخفوقة. للحصول على أفضل زيادة للحجم والنفش، استخدم إعداد السرعة الخفيفة. لم يكن تحضير الحلويات اللذيذة أو المايونيز يوماً بهذه السهولة!

      أقراص من الفولاذ الذي لا يصدأ ذات أداءٍ عالٍ

      أقراص من الفولاذ الذي لا يصدأ ذات أداءٍ عالٍ

      ما عليك إلا تحديد القرص المناسب من أقراص الفولاذ الذي لا يصدأ لتحضير المكوّنات المفضلة لديك ثم اضغطي عليه لوضعه على حامل القرص. تم اختبار الأداء لتوفير أفضل نتائج لتقطيع الطعام بأحجام مختلفة.

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      لا يتطاير الطعام من وسط الوعاء لعدم وجود قوالب داخلية

      لا يتطاير الطعام من وسط الوعاء لعدم وجود قوالب داخلية

      على عكس أجهزة تحضير الطعام الرخيصة، إن جهاز تحضير الطعام هذا من Philips غير مزوّد بعمود داخلي في وسط الوعاء. هذا يعني أن الحساء والسوائل الأخرى لن تتسرب من منتصف الوعاء ما يحفظ نظافة كل من جهاز تحضير الطعام ومنضدة المطبخ! حتى أنه يسهّل عملية تجميع أداة المطبخ - ببساطة اضغطي على حامل الأداة في مكانه داخل الوعاء واتبعي الوصلات المضمنة التي تناسب الشكل.

      شفرة على شكل S حادة وقوية من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع الطعام

      شفرة على شكل S حادة وقوية من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع الطعام

      شفرة على شكل S حادة وقوية من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع الخضار مثل البصل في وقت قصير. يمكن أيضًا استخدامها لمكوّنات أخرى مثل القلوبات أو اللحوم أو حتى لصنع العجينة من أجل قشرة الفطيرة

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        السرعات
        2 + نبضة
        حجم المنتج (طولxعرضxارتفاع)
        244‏x‏244‏x‏377 مم
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأقصى)
        لغاية 1900 دورة بالدقيقة
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأدنى)
        لغاية 1500 دورة بالدقيقة
        السعة القصوى للوعاء
        1.5 ليتر (جاف/سائل)
        سعة الوعاء
        2.1  لتر
        السعة القصوى للوعاء.
        500 غ (طحين)

      • الملحقات

        قرص تحويل إلى مستحلب
        نعم
        أداة عجن
        نعم
        عدد القطع/الأقراص
        3
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        • خفق
        • فرم
        • تفتيت
        • تقطيع
        • لفّ
        • هرس
        • فرم
        شفرة على شكل S من الفولاذ المقاوم للصدأ
        نعم
        إدخال القرص: التحويل إلى حبيبات
        نعم
        إدخال القرص: البشر (خشن)
        نعم
        القرص: التقطيع إلى شرائح(ناعم)
        نعم

      • مواصفات التصميم

        وعاء مزوّد بغطاء
        SAN
        غطاء
        ABS
        أداة عجن
        PP
        دافع
        SAN
        مفتاح التحكم بالسرعة
        ABS
        الأقراص وسكين التقطيع
        فولاذ مقاوم للصدأ
        حامل للسكين
        PP

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        650  واط
        أمان
        لكشف الغطاء والوعاء، كابح ميكانيكي بسرعة 1.5 ثانية
        فولتية
        220-240  فولت

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