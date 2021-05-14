مصطلحات البحث

AR
EN
1

3000 Series

محضرة الطعام

HR7301/90
  • قوة وتعددية استخدام قوة وتعددية استخدام قوة وتعددية استخدام
    -{discount-value}

    3000 Series محضرة الطعام

    HR7301/90

    قوة وتعددية استخدام

    يعتبر HR7301 الجديد من السلسة 3000 جهاز تحضير الطعام المثالي لروتينك اليومي. يأتي مزوّدًا بمحرك قوة 750 واط و4 ملحقات، ليمنحك تعددية استخدام قصوى لتحضير وصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل! إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series محضرة الطعام

    قوة وتعددية استخدام

    يعتبر HR7301 الجديد من السلسة 3000 جهاز تحضير الطعام المثالي لروتينك اليومي. يأتي مزوّدًا بمحرك قوة 750 واط و4 ملحقات، ليمنحك تعددية استخدام قصوى لتحضير وصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل! إكتشف كلّ المميزات

    قوة وتعددية استخدام

    يعتبر HR7301 الجديد من السلسة 3000 جهاز تحضير الطعام المثالي لروتينك اليومي. يأتي مزوّدًا بمحرك قوة 750 واط و4 ملحقات، ليمنحك تعددية استخدام قصوى لتحضير وصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل! إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series محضرة الطعام

    قوة وتعددية استخدام

    يعتبر HR7301 الجديد من السلسة 3000 جهاز تحضير الطعام المثالي لروتينك اليومي. يأتي مزوّدًا بمحرك قوة 750 واط و4 ملحقات، ليمنحك تعددية استخدام قصوى لتحضير وصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل! إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل جهاز تحضير الطعام

      قوة وتعددية استخدام

      قوة 750 واط و4 ملحقات

      • قوة المحرك 750 واط
      • وعاء بسعة 1,5 لتر
      • سرعتان
      • 4 ملحقات
      قوة المحرك 750 واط لتوفير أداء رائع

      قوة المحرك 750 واط لتوفير أداء رائع

      تبلغ قوة المحرك 750 واط لتوفير أداء رائع من أجل تحضير وصفاتك المفضّلة بدون مجهود

      وعاء بسعة 1,5 لتر

      وعاء بسعة 1,5 لتر

      وعاء بسعة 1,5 لتر لتحضير الوصفات لكل أفراد العائلة

      ضمان لمدة سنتَين

      ضمان لمدة سنتَين

      ضمان لمدة سنتَين

      تقنية PowerChop لأفضل النتائج في كل مرة

      تقنية PowerChop لأفضل النتائج في كل مرة

      تسمح لك تقنية PowerChop بالقيام بكل ما تريد، سواء أكنت تستخدم مكونات قاسية أم تريد خلطها بطريقة ناعمة، فبفضل شكل الشفرات، وزاوية التقطيع، وتصميم الوعاء، ستحصل على أفضل النتائج في كل مرة.

      4 ملحقات تناسب استخدامك اليومي بشكل مثالي

      4 ملحقات تناسب استخدامك اليومي بشكل مثالي

      شفرة على شكل حرف S، ودورق خلاط بسعة لترَين، وقرص تقطيع قابل للتركيب وقرص بشر قابل للتركيب من أجل تحضير وصفاتك المفضّلة

      إعدادان للسرعة

      إعدادان للسرعة مع ترميز بالألوان لتحكّم ممتاز

      استخدم إعداد السرعة المناسب لكل ملحق

      مع وظيفة الترميز بالألوان، يمكنك الحصول على أفضل النتائج من كل ملحق باستخدام السرعة المناسبة له بالاستناد إلى لونه.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        البرازيل

      • المواصفات العامة

        إعداد السرعة
        2
        سعة الدورق
        1.5 ليتر
        الملحقات
        4

      • اللمسات النهائية

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        دورق مواد
        بلاستيك
        اللون
        أسود

      • الخدمة

        الكفالة
        سنتان

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        750 واط
        فولت
        220 فولت

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.