عصير نقي ومع لبّ مع تقنية Flip & Juice™‎

يعتبر الخلاط الجديد من Philips بتقنية Flip & Juice أول خلاط عالي السرعة مزود بوحدة عصارة. بفضل تصميم الدورق المتطور والفلتر المدمج، تحصل على مشروبك مع قوام معدّل وفقًا لتفضيلات عائلتك. من مشروبات الفاكهة الحريرية الناعمة إلى العصائر النقية أو مع لبّ، يقدم الخلاط الأكثر تقدمًا في مجموعتنا أوسع تشكيلة. وهو يجمع بين الخلط والعصر في حل واحد، ويوفر المساحة في المطبخ.