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Viva Collection

خلاط

HR3745/11
  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
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    Viva Collection خلاط

    HR3745/11

    خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

    يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط

    خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

    يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات

    خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

    يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط

    خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

    يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات

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      • 400 واط
      • 5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى
      • وعاء بالدفع التلقائي وسعة 3 لترات
      • أرجواني داكن
      أداة خفق على شكل قمع لإدخال الهواء إلى أقصى حد

      أداة خفق على شكل قمع لإدخال الهواء إلى أقصى حد

      تسمح أداة الخفق على شكل قمع بإدخال الهواء إلى أقصى حد مما يوفر خليطًا هشًا وطريًا لقالب الحلوى.

      خلط سلس لتوفير خليط خفيف

      خلط سلس لتوفير خليط خفيف

      تم تصميم الوعاء ليتطابق بسلاسة مع أدوات الخفق على شكل قمع، لتحقيق أفضل نتائج الخلط.

      وعاء بالدفع التلقائي سعة 3 لترات لخلط دقيق

      وعاء بالدفع التلقائي سعة 3 لترات لخلط دقيق

      يدور الوعاء بالدفع التلقائي لعملية خلط أفضل وأدقّ.

      زر لإخراج أداة الخفق بسهولة

      زر لإخراج أداة الخفق بسهولة

      يمكنك تحرير أدوات الخفق أو خفاقات العجين بكبسة زر واحدة فقط.

      أقدام شفط الهواء لخلط ثابت

      أقدام شفط الهواء لخلط ثابت

      تساعد أقدام شفط الهواء في الحفاظ على الحامل والخلاط المزوّد بوعاء ثابتًا وملتصقًا بالسطح.

      محرك بقوة 400 واط لتحضير حتى أصعب أنواع العجين

      محرك بقوة 400 واط لتحضير حتى أصعب أنواع العجين

      سيسهّل المحرك الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • آلة خفق مع رأسي خفق
        • أداة عجن

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • المواصفات العامّة

        عدد إعدادات السرعة
        5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى
        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • وظيفة السرعة القصوى

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        سعة الوعاء
        3  لتر
        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        400  واط

      • التصميم

        اللون
        أبيض
        لون لوحة التحكم
        رمادي كشمير

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        فولاذ لا يصدأ
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS

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