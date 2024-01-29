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5000 Series

خلاط

HR3033/00
  • استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء
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    5000 Series خلاط

    HR3033/00

    استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء

    حول المكونات الأكثر صلابة مثل الفواكه المثلجة والمكسرات إلى أفضل العصائر مع خلاط Philips من السلسلة 5000 مع محرك بقدرة 1200 واط. يجعل إعداد التنظيف كل شيء سهلاً من البداية إلى النهاية. إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series خلاط

    استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء

    حول المكونات الأكثر صلابة مثل الفواكه المثلجة والمكسرات إلى أفضل العصائر مع خلاط Philips من السلسلة 5000 مع محرك بقدرة 1200 واط. يجعل إعداد التنظيف كل شيء سهلاً من البداية إلى النهاية. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء

    حول المكونات الأكثر صلابة مثل الفواكه المثلجة والمكسرات إلى أفضل العصائر مع خلاط Philips من السلسلة 5000 مع محرك بقدرة 1200 واط. يجعل إعداد التنظيف كل شيء سهلاً من البداية إلى النهاية. إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series خلاط

    استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء

    حول المكونات الأكثر صلابة مثل الفواكه المثلجة والمكسرات إلى أفضل العصائر مع خلاط Philips من السلسلة 5000 مع محرك بقدرة 1200 واط. يجعل إعداد التنظيف كل شيء سهلاً من البداية إلى النهاية. إكتشف كلّ المميزات

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      • محرك بتقنية ProBlend Plus وبقدرة 1200 واط
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      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الملحقات

        المضمنة
        • أداة الرصّ
        • المفرمة
        • المطحنة

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220-240  فولت
        الطاقة
        1200  واط
        السعة التشغيلية للدورق
        1.5 لتر
        سعة الدورق
        2 لتر

      • تصميم

        اللون
        أسود

      • الوزن والأبعاد

        الوزن
        4,49 كجم
        طول المنتج
        16,6 سم
        عرض المنتج
        30,5 سم
        ارتفاع المنتج
        34,6 سم

      • المواصفات العامة

        نوع الغطاء
        قابل للإزالة
        آمنة للاستخدام في الجلاية
        الأجزاء القابلة للفصل (باستثناء المفرمة) آمنة للاستخدام في غسالة الأطباق
        Blade
        شفرة نجمية رباعية
        وظيفة التنظيف اليدوي
        نعم
        السرعة
        3 سرعات وزر نبضي

      • التصميم والتشطيبات

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        دورق مواد
        الزجاج
        شفرة مواد
        الفولاذ المقاوم للصدأ

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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