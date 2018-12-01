خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا!