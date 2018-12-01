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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender

تم إيقافه

Daily Collectionخلاط صغير

HR2876/01

خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا!

عرض جميع المزايا

خلاط صغير مع قنّينة للاستخدام أثناء التنقل

خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

  • 350 واط

  • 0.6 لتر

  • مع أداة فرم مصغّرة

  • ملحق الزجاجة للاستخدام أثناء التنقل

كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

خلاط يتميّز بقوة محرك تبلغ 350 واط

خلاط يتميّز بقوة محرك تبلغ 350 واط

قوة 350 واط لعملية خلط ومزج سهلة.

هيكل الخلاط الأساسي مطلي بالكروم المتميز

هيكل الخلاط الأساسي مطلي بالكروم المتميز

سيضفي الهيكل الأساسي المطلي بالكروم مظهراً رائعًا للخلاط على منضدة مطبخك.

المواصفات التقنية

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