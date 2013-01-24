احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات