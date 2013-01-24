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Avance Collection

خلاط

HR2195/01
1 الجوائز
  • لخلط مثالي وتام للطعام لخلط مثالي وتام للطعام لخلط مثالي وتام للطعام
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    Avance Collection خلاط

    HR2195/01
    1 الجوائز

    لخلط مثالي وتام للطعام

    يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 900 واط، وهو قادر على خلط كل المكونات، بدءًا من الفاكهة والخضار ووصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خلط ناعم بطريقة مثالية وعلى القوام الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط

    لخلط مثالي وتام للطعام

    يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 900 واط، وهو قادر على خلط كل المكونات، بدءًا من الفاكهة والخضار ووصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خلط ناعم بطريقة مثالية وعلى القوام الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    لخلط مثالي وتام للطعام

    يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 900 واط، وهو قادر على خلط كل المكونات، بدءًا من الفاكهة والخضار ووصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خلط ناعم بطريقة مثالية وعلى القوام الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط

    لخلط مثالي وتام للطعام

    يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 900 واط، وهو قادر على خلط كل المكونات، بدءًا من الفاكهة والخضار ووصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خلط ناعم بطريقة مثالية وعلى القوام الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

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      تقنية ProBlend 6 للحصول على نتائج أفضل حتى 50%*

      • 900 واط
      • دورق زجاجي بسعة 2 لتر
      • مع ملعقة
      • ProBlend 6
      تحكم متغيّر بالسرعة وشاشة مضيئة

      تحكم متغيّر بالسرعة وشاشة مضيئة

      حدد السرعة التي تريدها للخلاط بواسطة مفتاح التحكم بالسرعة الفريد هذا.

      وظيفة مبرمجة لسحق الثلج

      وظيفة مبرمجة لسحق الثلج

      يؤدي المحرك إلى تشغيل عمليات متتابعة ومبرمجة مسبقًا لسحق الثلج بسهولة بلمسة زر واحدة

      ملوق لخلط المكوّنات بسهولة

      ملوق لخلط المكوّنات بسهولة

      تضمن الملعقة المفيدة لخلاط Philips عملية تحريك آمنة أثناء خلط المكونات.

      قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات

      قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات

      كل الأجزاء قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات.

      دورق من الزجاج ذو جودة عالية بسعة قصوى تبلغ 2 ليتر(1.5 ليتر مع الطعام)

      دورق من الزجاج ذو جودة عالية بسعة قصوى تبلغ 2 ليتر(1.5 ليتر مع الطعام)

      صُنع الدورق سعة 2 لتر من زجاج عالي الجودة ومقاوم للخدش، مما يتيح معالجة المكونات الساخنة.

      شفرة ProBlend 6 النجمية للخفق والتقطيع بفعالية

      شفرة ProBlend 6 النجمية للخفق والتقطيع بفعالية

      خلاط Philips مع تقنية ProBlend 6 المبتكرة لخفق الفواكه وتقطيع الخضار وسحق الثلج بفعالية قصوى.

      زر نبضي ووضع هادئ بكبسة زر

      زر نبضي ووضع هادئ بكبسة زر

      زر نبضي للتحكم بالعملية بالطريقة التي تريدها، والوضع الهادئ للتشغيل بسرعة منخفضة، ولمستوى ديسيبل أدنى.

      تنظيف سهل بفضل الشفرة القابلة للفك

      تنظيف سهل بفضل الشفرة القابلة للفك

      تصميم فريد للدورق بعيد عن المحور لخلط المكوّنات بفعالية

      يؤدي وضع الشفرة بعيدًا عن المحور في الدورق إلى إحداث خفقان وخفق المكونات بطريقة أكثر فعالية.

      محرك فعال بقوة 900 واط

      يتمتّع هذا الخلاط من Philips بمحرّك فعال بقوة 900 واط للخلط والخفق والسحق بفعالية.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        فولاذ مقاوم للصدأ
        التردد
        50 - 60 Hz
        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        فولتية
        220 - 240 V
        سعة الدورق
        1.5 لتر
        طول سلك الطاقة
        1 m
        الطاقة
        900 W

      • اللمسات النهائية

        دورق مواد
        الزجاج
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد الهيكل الرئيسي
        PP

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