تحضير عصير شهي بسهولة تامة
تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير شهي بسهولة تامة
تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات
تحضير عصير شهي بسهولة تامة
تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير شهي بسهولة تامة
تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات
بفضل المصفاة المصقولة، سيكون من السهل جدًا تنظيف بقايا الطعام بإسفنجة المطبخ.
تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.
بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.
تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.
وفّر الوقت وابدأ بالعصر بطريقة أسرع. لم تعد بحاجة إلى تقطيع معظم الفاكهة والخضار لتسع في جهاز تحضير العصير هذا. ما عليك سوى وضعها كلها في أنبوب التغذية مقاس XXL بحجم 80 مم، واستمتع بعصير منعش ومغذٍ يوميًا.
اعصر أصعب الفاكهة والخضار بدون مجهود مع المحرك الفعال بقوة 900 واط
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