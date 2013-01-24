الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم! إكتشف كلّ المميزات
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم! إكتشف كلّ المميزات
تجميع سريع وسهل لكل القطع.
استمتع بتجربة تحضير عصير تفاعلية حقيقة. فبفضل الغطاء وحاوية اللبّ الشفافين، يمكنك رؤية الفاكهة والخضار أثناء عصرها. كما يمكنك مباشرة رؤية متى تصبح الحاوية ممتلئة الأمر الذي يعني أن حان وقت إفراغها.
يمكنك عصر كمية تصل إلى لترين مرة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.
يتيح لك أنبوب التغذية الكبير جدًا بقطر 75 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر من دون تقطيعها مسبقًا.
محرك قوي بقدرة 700 واط للخفق والمزج والسحق بفعالية.
صممت عصارة Philips للاستمتاع بعملية تنظيف سهلة، بفضل تقنية QuickClean. يمكنك الآن تنظيف الجهاز بدقيقة واحدة بفضل حاوية اللب المضمنة والأسطح الناعمة.
سيتم جمع اللبّ في المكان الوحيد الذي يجب أن تكون فيه، ألا وهو حاوية اللبّ الخاصة بعصارة Philips. ويعني هذا عدم الحاجة بعد الآن إلى إزالة اللبّ من الأجزاء الأخرى مثل الغطاء. ونظرًا للتصميم الدائري والأسطح الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللبّ وتنظيف الحاوية.
عادةً، تبقى كمية كبيرة من ألياف اللب عالقة في المصفاة، مما يجعل عملية التنظيف صعبة جدًا. ولكن بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تبقى كل الأسطح ناعمة، مما يساعدك على نظيف الألياف بواسطة اسفنجة مطبخ عادية.
تعتبر عصارة Philips العصارة الأولى في السوق التي تعمل بالطرد المركزي مع وظيفة التنظيف المسبق. يمكنك إنشاء نافورة مياه في الجهاز عبر إضافة المياه في الدافعة، وذلك لتشطيف الألياف غير المرغوب فيها والمتبقية على الغطاء وتسهيل تنظيف المصفاة.
صممت العصارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل عملية الغسل تحت ماء الحنفية.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
سهل التنظيف