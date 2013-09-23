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  • تخفق وتخلط بامتياز تخفق وتخلط بامتياز تخفق وتخلط بامتياز

    Daily Collection خلاط

    HR1459/00

    تخفق وتخلط بامتياز

    يمنحك هذا الخلاط من Philips المزوّد بمحرك بقوة 300 واط نتائج مثالية مع أقل مجهود ممكن عند العجن أو الخلط أو الخفق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بإمكانية تحكم إضافية بفضل الإعدادات الخمسة للسرعة التي تناسب كافة وصفاتك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط

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    تخفق وتخلط بامتياز

    للحصول على حلويات وقوالب الحلوى لذيذة محضرة في المنزل

    • 300 واط
    • 5 إعدادات للسرعة
    • آلة خفق
    محرك قوي بقدرة 300 واط

    محرك قوي بقدرة 300 واط

    محرك قوي بقوة 300 واط يخفق ويعجن بامتياز

    5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى لتشكيلة واسعة من الوصفات

    5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى لتشكيلة واسعة من الوصفات

    5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى ملائمة لتحضير تشكيلة واسعة من الوصفات

    آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ مع آلات لخفق العجين

    آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ مع آلات لخفق العجين

    آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ مع آلات لخفق العجين مضمنة.

    مشبك لسلك الطاقة للف السلك وتخزينه بشكل مرتب

    مشبك لسلك الطاقة للف السلك وتخزينه بشكل مرتب

    مشبك للف السلك وتخزينه بعد الاستخدام

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      ABS
      اللون (الألوان)
      للتبييض
      خفاقة مواد/أدوات للعجين
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      300  W
      الفولتية
      220-240  V
      السرعات
      5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى

    • المواصفات العامّة

      إعداد السرعة
      5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى
      مشبك تخزين السلك
      نعم

    • الملحقات المضمّنة

      أدوات خفق العجين من الفولاذ الذي لا يصدأ
      نعم
      آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ
      نعم

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