تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك

يمكن لآلة تحضير السلطة من Philips تقطيع الخضار والجبنة والسلامي والمزيد من المكونات وتقشيرها وتقطيعها بطريقة رفيعة مباشرة في وعاء السلطة ووعاء الطبخ والمقلاة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تقطيع البطاطس لتحضير البطاطس المقلية باستخدام قرص التقطيع الرفيع بحجم XL. وبالتالي، بات بإمكانك تحضير السلطات والمزيد غير ذلك في ثوانٍ.