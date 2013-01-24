تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله
تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله
تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله
تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله
تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج مذهلة كل يوم.
يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.
تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل عرض الجزء الأسطواني، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.
تتميّز ThermoBrush بقطر صغير يبلغ 22 مم. وبفضل عرض الجزء الأسطواني، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية لتموجات سهلة.
استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.
يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.
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