احصلي على التموجات مع العناية اللازمة
تموجات وتجعيدات شعر مرنة وحلقات مفعمة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب. بات من السهل الآن الحصول على هذا المظهر بفضل مكواة تجعيد الشعر الجديدة CurlCeramic المزودة بطبقة خزفية واقية إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصلي على التموجات مع العناية اللازمة
تموجات وتجعيدات شعر مرنة وحلقات مفعمة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب. بات من السهل الآن الحصول على هذا المظهر بفضل مكواة تجعيد الشعر الجديدة CurlCeramic المزودة بطبقة خزفية واقية إكتشف كلّ المميزات
احصلي على التموجات مع العناية اللازمة
تموجات وتجعيدات شعر مرنة وحلقات مفعمة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب. بات من السهل الآن الحصول على هذا المظهر بفضل مكواة تجعيد الشعر الجديدة CurlCeramic المزودة بطبقة خزفية واقية إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصلي على التموجات مع العناية اللازمة
تموجات وتجعيدات شعر مرنة وحلقات مفعمة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب. بات من السهل الآن الحصول على هذا المظهر بفضل مكواة تجعيد الشعر الجديدة CurlCeramic المزودة بطبقة خزفية واقية إكتشف كلّ المميزات
بفضل قطر رأس اللف البالغ 16 ملم، يمكنكِ ابتكار تموجات وحلقات شعر مرنة ونابضة بالحيوية لتتمتعي بمظهر مرح وشاب
تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.
يضمن وصول درجة الحرارة إلى 190 درجة مئوية تحقيق نتائج مثالية والحد في الوقت نفسه من تلف الشعر.
تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.
صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.
فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي
يتوقف ضوء LED عن الوميض عندما يكتمل إحماء جهاز التجعيد ويصبح جاهزًا للاستخدام.
تتيح القاعدة الآمنة إمكانية وضع جهاز تجعيد الشعر لأسفل بأمان أثناء الاستخدام.
المواصفات التقنية
الميزات
نوع الشعر
الخدمة