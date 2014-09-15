مسخّن عالي الأداء وأسرع مع عناية أكثر

يحافظ جهاز تمليس الشعر على درجة حرارة ثابتة للاستمتاع بنتائج متناسقة. إذ يوفر المسخّن عالي الأداء درجة حرارة ثابتة للعناية أكثر بشعرك ويمكنّك من الحصول على التسريحة التي تريدينها في الوقت نفسه! باتت عملية التسريح أسرع من قبل، إذ إنك تحتاجين إلى تمريرات أقل أثناء التمليس.