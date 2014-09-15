ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HP8372/03
حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك
تحمي التقنية التي يستخدمها المستشعر توازن رطوبة شعرك. إذ يفحص المستشعر شعرك 30 مرة في الثانية ويكيّف درجة الحرارة للحفاظ على ترطيبه الطبيعي.
تقنية MoistureProtect
الأيونية
ألواح من السيراميك متحركة
يضمن المسخّن عالي الأداء وقت تسخين سريع في غضون 15 ثانية فقط.
تتحرك الألواح من السيراميك لتعديل مستوى الضغط على الشعر. ويمنع هذا الأمر إلحاق الضرر بجذور الشعر كما يقلل احتمال تلفه.
يحافظ جهاز تمليس الشعر على درجة حرارة ثابتة للاستمتاع بنتائج متناسقة. إذ يوفر المسخّن عالي الأداء درجة حرارة ثابتة للعناية أكثر بشعرك ويمكنّك من الحصول على التسريحة التي تريدينها في الوقت نفسه! باتت عملية التسريح أسرع من قبل، إذ إنك تحتاجين إلى تمريرات أقل أثناء التمليس.