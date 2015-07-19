لامع وناعم وبراق بفضل العناية الأيونية

تم تصميم جهاز تمليس الشعر Essential Care من Philips خصيصًا للعناية الأيونية والتحكم الدقيق، مما يسمح لك بالحصول على الشعر المالس واللامع الذي تريدينه بالضبط، مع حماية شعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات