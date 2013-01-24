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مجفف الشعر

HP8260/03
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1 الجوائز
  • حماية أكبر لشعر لامع وصحي حماية أكبر لشعر لامع وصحي حماية أكبر لشعر لامع وصحي
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    مجفف الشعر

    HP8260/03
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    حماية أكبر لشعر لامع وصحي

    يعمل جهاز تجفيف الشعر ProCare من Philips على حماية شعرك من درجات الحرارة الزائدة، وذلك بفضل تقنية™EHD Technology المتطورة، حيث تعمل فتحات الهواء المصممة خصيصًا على توزيع الحرارة بلطف على الشعر وتجنب تعريض الشعر وفروة الرأس لدرجات حرارة ضارة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    يعمل جهاز تجفيف الشعر ProCare من Philips على حماية شعرك من درجات الحرارة الزائدة، وذلك بفضل تقنية™EHD Technology المتطورة، حيث تعمل فتحات الهواء المصممة خصيصًا على توزيع الحرارة بلطف على الشعر وتجنب تعريض الشعر وفروة الرأس لدرجات حرارة ضارة. إكتشف كلّ المميزات

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      • ProCare
      الحد من الحرارة الزائدة عبر تقنية توزيع الحرارة بالتساوي

      الحد من الحرارة الزائدة عبر تقنية توزيع الحرارة بالتساوي

      تعني تقنية EHD المتقدمة من Philips أن المجفف يستخدم منفذ هواء ذا تصميم فريد لضمان توزيع الحرارة بالتساوي دائمًا، حتى عند درجات الحرارة العالية، ويمنع تلف المناطق الساخنة. وهذا يوفر أقصى حماية للشعر من الحرارة الزائدة، وبذلك يساعد في الحفاظ على صحته ولمعانه.

      أفضل درجة حرارة للتجفيف باستخدام نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect

      أفضل درجة حرارة للتجفيف باستخدام نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect

      يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

      عناية أكبر بفضل عناصر السيراميك الذي يوفر حرارة بالأشعة تحت الحمراء

      عناية أكبر بفضل عناصر السيراميك الذي يوفر حرارة بالأشعة تحت الحمراء

      يصدر عنصر السيراميك حرارة أشعة تحت حمراء ذات دفئ لطيف من شأنه المساعدة في تجفيف شعركِ من الداخل وحمايته من التجفيف الزائد بدون المساومة على السرعة والفعالية.

      تسريحات مثالية بفضل فوهة التسريح الرفيعة

      تسريحات مثالية بفضل فوهة التسريح الرفيعة

      مثالية لتحقيق نتائج أنيقة ومظهر لامع وأملس باستخدام فوهة تصفيف رفيعة للحصول على تسريحات بغاية الدقة.

      ناشر هواء مثالي لتصفيف الشعر المجعّد وإظهاره أكثر تموجاً وكثافةً

      ناشر هواء مثالي لتصفيف الشعر المجعّد وإظهاره أكثر تموجاً وكثافةً

      يجفف ناشر الهواء الشعر بشكل صحي ويقلل من التجعّد ويزيد الكثافة من خلال توزيع تدفق الهواء عبر الشعر. كما أنه يزيد الارتفاع والكثافة، وبخاصة عند استخدامه في منطقة فروة الرأس والجذور، مما يجعله مثاليًا للحصول على خصل ذات تجاعيد وتصفيفات مرنة.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      تجنب تشابك خصل الشعر بفضل الفلتر القابل للإزالة

      تجنب تشابك خصل الشعر بفضل الفلتر القابل للإزالة

      يمكن فك الفلتر الموجود في الجانب الخلفي من مجفف الشعر لتنظيفه. إنه يحمي الشعر من الالتصاق بالمجفف. ويمكن فكه وتنظيفه بانتظام لمنع تراكم الأوساخ.

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        2300  واط
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        بنفسجي داكن قوي

      • الميزات

        النفحة الباردة
        نعم
        فولتية مزدوجة
        لا
        طبقة من السيراميك
        نعم
        ترطيب أيوني
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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