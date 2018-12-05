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أداة تشذيب على شكل قلم

HP6393/60
  • بشرة ناعمة أينما كنت بشرة ناعمة أينما كنت بشرة ناعمة أينما كنت
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    أداة تشذيب على شكل قلم

    HP6393/60

    بشرة ناعمة أينما كنت

    استمتعي ببشرة ناعمة طوال الوقت وفي كل مكان. تشكّل أداة التشذيب الجديدة للاستخدام أثناء التنقل من Philips أداة متميّزة للعناية بالجمال لتسهيل إزالة حتى أرفع الشعيرات من الوجه والجسم بسرعة وسهولة أثناء التنقل. وتأتي مزوّدة بفرشاة تنظيف لمستوى نظافة إضافي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة تشذيب على شكل قلم

    بشرة ناعمة أينما كنت

    استمتعي ببشرة ناعمة طوال الوقت وفي كل مكان. تشكّل أداة التشذيب الجديدة للاستخدام أثناء التنقل من Philips أداة متميّزة للعناية بالجمال لتسهيل إزالة حتى أرفع الشعيرات من الوجه والجسم بسرعة وسهولة أثناء التنقل. وتأتي مزوّدة بفرشاة تنظيف لمستوى نظافة إضافي. إكتشف كلّ المميزات

    بشرة ناعمة أينما كنت

    استمتعي ببشرة ناعمة طوال الوقت وفي كل مكان. تشكّل أداة التشذيب الجديدة للاستخدام أثناء التنقل من Philips أداة متميّزة للعناية بالجمال لتسهيل إزالة حتى أرفع الشعيرات من الوجه والجسم بسرعة وسهولة أثناء التنقل. وتأتي مزوّدة بفرشاة تنظيف لمستوى نظافة إضافي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة تشذيب على شكل قلم

    بشرة ناعمة أينما كنت

    استمتعي ببشرة ناعمة طوال الوقت وفي كل مكان. تشكّل أداة التشذيب الجديدة للاستخدام أثناء التنقل من Philips أداة متميّزة للعناية بالجمال لتسهيل إزالة حتى أرفع الشعيرات من الوجه والجسم بسرعة وسهولة أثناء التنقل. وتأتي مزوّدة بفرشاة تنظيف لمستوى نظافة إضافي. إكتشف كلّ المميزات

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      بشرة ناعمة أينما كنت

      أداة تشذيب للوجه والجسم للمسات فورية

      • للوجه والجسم
      رأس تشذيب بدقة 26 مم لإزالة شعر الجسم بسهولة تامة

      رأس تشذيب بدقة 26 مم لإزالة شعر الجسم بسهولة تامة

      إن رأس تشذيب شعر الجسم مثالي للمسات النهائية السريعة أثناء التنقل. يضمن رأس التشذيب بدقة 26 مم الاستخدام السهل والسريع في مناطق الجسم الصغيرة (مثل أصابع القدم والركبة).

      رأس تشذيب بدقة 8 مم لإزالة شعر الوجه بسهولة تامة

      رأس تشذيب بدقة 8 مم لإزالة شعر الوجه بسهولة تامة

      يُعتبر رأس تشذيب شعر الوجه ممتازًا لتطبيق للمسات النهائية السريعة أثناء التنقل. يضمن رأس التشذيب بدقة 8 مم استخدام الأداة بسرعة ودقة في أي منطقة في الوجه.

      مشط للحاجب 2&4 مم لتوحيد طول الشعر

      مشط للحاجب 2&4 مم لتوحيد طول الشعر

      تأتي الأداة مزوّدة بخيارَي طول، بدقة 2 و4 مم، لتشذيب الشعر إلى الطول الذي تريدينه. ما عليك سوى تركيب المشط على رأس التشذيب للحصول على نتيجة متناسقة ودقيقة.

      حجم صغير للغاية لاصطحابها أينما كنت

      حجم صغير للغاية لاصطحابها أينما كنت

      أداة صغيرة بما يكفي لوضعها في حقيبة اليد، وهي تعمل بالبطارية، مما يسمح لك باصطحابها معك أينما تريد. يتم تزويد بطارية AAA مع الأداة.

      الملاقط. لإزالة الشعر بدقة

      الملاقط. لإزالة الشعر بدقة

      تأتي مع ملاقط دقيقة لإزالة كل شعرة.

      فرشاة تنظيف مضمنة للحفاظ على نظافة أداة التشذيب

      فرشاة تنظيف مضمنة للحفاظ على نظافة أداة التشذيب

      نظّفي أداة التشذيب بسرعة وحافظي على نظافتها بواسطة فرشاة التنظيف المضمّنة.

      حقيبة للملحقات لراحة إضافية

      حقيبة للملحقات لراحة إضافية

      حقيبة جذابة لتخزين كل شيء في مكان واحد.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        اللون (الألوان)
        أبيض لؤلؤي سيراميكي
        فرشاة التنظيف
        نعم
        فولتية
        تيار مستمر قوة 1,5 فولت
        غطاء للحماية
        نعم
        مشط للحاجبين
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • أبعاد الصندوق F

        الأبعاد
        80 x‏ 40 x‏ 175 مم

      • الملحقات

        ملاقط مع غطاء حماية
        نعم
        حقيبة للملحقات
        نعم

      • الميزات

        وحدة تشذيب شعر الجسم
        24 مم
        وحدة تشذيب شعر الوجه
        8 مم

      • المواصفات التقنية

        مصدر الطاقة
        بطارية قلوية نوع AAA عدد 1 (مضمّنة)

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