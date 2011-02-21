المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف

تم إيقافه

Double Contourماكينات حلاقة نسائية للبشرة الحساسة

HP6368/00

قوية على الشعر وناعمة على البشرة

تم تصميم آلة الحلاقة النسائية الدقيقة والمزدوجة الخطوط من Philips لتلبية احتياجات المرأة العصرية. تعمل ماكينة الحلاقة النسائية المبتكرة هذه والمزودة برأسين للحلاقة على حماية بشرتك مع جعلها ناعمة ومشرقة

عرض جميع المزايا

حلاقة مثالية مع حماية 4 في 1 للبشرة

قوية على الشعر وناعمة على البشرة

  • ماكينات حلاقة نسائية 4 في 1

  • رطب وجاف

شفرات حلاقة قصديرية ذهبية مضادة للحساسية لحماية بشرتكِ

شفرات حلاقة قصديرية ذهبية مضادة للحساسية لحماية بشرتكِ

من شأن شفرات الحلاقة القصديرية الذهبية المضادة للحساسية تقليل التهيج وتأثير الحساسية على بشرتكِ

شريط من الصبار لترطيب أفضل للبشرة

شريط من الصبار لترطيب أفضل للبشرة

شريط مضمّن من الصبار لزيادة ترطيب البشرة للحصول على حلاقة ناعمة وآمنة

ضوء مؤشر انخفاض مستوى البطارية

ضوء مؤشر انخفاض مستوى البطارية

يشير إلى حالة البطارية المنخفضة ويذكركِ بضرورة شحن الجهاز قبل الحلاقة في المرة القادمة

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح