الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

مكواة مولدة للبخار

HI5917/20
  • عملية كيّ أسرع عملية كيّ أسرع عملية كيّ أسرع
    -{discount-value}

    مكواة مولدة للبخار

    HI5917/20

    عملية كيّ أسرع

    ستسرّع هذه المكواة المولّدة للبخار عملية الكيّ، بفضل البخار المستمر والقوي جدًا وستجعلها مريحة أكثر بفضل خزان المياه القابل للفك بسعة 1,1 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    مكواة مولدة للبخار

    عملية كيّ أسرع

    ستسرّع هذه المكواة المولّدة للبخار عملية الكيّ، بفضل البخار المستمر والقوي جدًا وستجعلها مريحة أكثر بفضل خزان المياه القابل للفك بسعة 1,1 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    عملية كيّ أسرع

    ستسرّع هذه المكواة المولّدة للبخار عملية الكيّ، بفضل البخار المستمر والقوي جدًا وستجعلها مريحة أكثر بفضل خزان المياه القابل للفك بسعة 1,1 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    مكواة مولدة للبخار

    عملية كيّ أسرع

    ستسرّع هذه المكواة المولّدة للبخار عملية الكيّ، بفضل البخار المستمر والقوي جدًا وستجعلها مريحة أكثر بفضل خزان المياه القابل للفك بسعة 1,1 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل steam-generator-iron

      عملية كيّ أسرع

      مع كمية بخار إضافية

      • ضغط مضخّة يبلغ 5 بار كحد أقصى
      • خزان مياه قابل للفك سعة 1,1 لتر
      • تعزيز بخار بوزن 180 غ
      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.

      حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

      حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

      يذكّرك نظام إزالة الترسبات المضمّن Smart Calc Clean الذي نقدّمه عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. وهو يتضمّن حاوبة لتسهيل عملية إزالة الترسبات. فما من حاجة إلى الخراطيش وما من تكاليف إضافية.

      قاعدة مكواة من السيراميك للمتانة وسهولة الانزلاق

      قاعدة مكواة من السيراميك للمتانة وسهولة الانزلاق

      تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      يعتبر تصميم المكواة الخفيف الوزن والصغير الحجم مثاليًا لتخزينها، ولتتّسع بسهولة على لوح الكيّ. تتميّز المكاوي المولّدة للبخار التي نقدّمها بتقنية ProVelocity الحصرية، مما يجعلها أصغر حجمًا من أي وقت مضى.

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.

      خزان مياه قابل للفك سعة 1,1 لتر

      خزان مياه قابل للفك سعة 1,1 لتر

      يمكن فكّ خزان المياه لإعادة تعبئته بسهولة من مياه الحنفية. أما فتحة التعبئة الكبيرة، فتجعل إعادة التعبئة عملية سريعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الكيّ لغاية ساعتَين متواصلتَين بدون الحاجة إلى إعادة تعبئة المياه بفضل سعة خزان المياه التي تبلغ 1,1 لتر.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        لغاية 100  غ/د
        الطاقة
        2400  واط
        ضغط
        ضغط مضخّة يبلغ 5 بارات كحد أقصى
        تعزيز البخار
        180  غ
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220-240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        اسم قاعدة المكواة
        سيراميك
        سعة خزان الماء
        1100  مل
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        طول الخرطوم
        1.6  أمتار
        طول سلك الطاقة
        1.6  أمتار
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean
        تذكير بإزالة الترسبات
        • نعم
        • ما من حاجة إلى خراطيش إضافية

      • الملحقات المضمّنة

        حاوية لتنظيف الكلس
        نعم

      • الحجم والوزن

        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        36,2‏x‏27‏x‏26,3  سم
        وزن المكواة
        1.1  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        3.2  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        وقت الإحماء
        دقيقتان

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا