للحصول على أفضل نتائج خبز!

يمكن إزالة فطائر المافن أو الكاب كيك من أكواب المافن لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافن تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافن لجهاز Airfryer بشكل متكرر!