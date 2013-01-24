تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. إن Airfryer من Philips هو جهاز Airfryer الوحيد بتقنية إزالة الدهون الذي يفصل الدهون الزائدة ويلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.