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  • رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية
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    Airfryer السلسلة 5000، حجم XXL متصل

    HD9285/93

    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية

    إن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips هو رفيقك في الطهو اليومي لتحضير وجبات طعام بدون عناء متوازنة غذائيًا ومعدة بشكل رائع لكل أفراد العائلة، في أي يوم من الأسبوع.

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    Airfryer السلسلة 5000، حجم XXL متصل

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    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية

    الإقران بتطبيق HomeID للحصول على وصفات ملهمة كل يوم

    • متصل بتطبيق HomeID
    • جهاز Airfryer ‏16 في 1
    • 7,2 لترات (1,4 كجم)
    • تقنية Rapid Air
    • صينية الخَبز مضمنة
    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية للعائلة

    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية للعائلة

    يتصل تطبيق HomeID البديهي بسلاسة مع جهاز Airfryer، ما يجعله رفيقًا لا بد منه في وقت تحضير الوجبات. يمكنك تجاوز القلي الصحي واكتشاف وصفات جديدة مثيرة ولذيذة، وحتى مراقبة الطهي عن بعد من التطبيق.

    جهاز Airfryer المتكامل متعدد الاستخدامات ومتعدد الوظائف

    جهاز Airfryer المتكامل متعدد الاستخدامات ومتعدد الوظائف

    يتضمن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل الجديد من Philips ‏16 وظيفة مختلفة للطهي: القلي والخبز والشوي والتحمير وإزالة الرطوبة والتحميص وإزالة الجليد وإعادة التسخين والتخمير وغير ذلك الكثير.

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

    اكتشف المئات* من الوصفات الشهية واللذيذة والسريعة التحضير والصحية المخصصة لجهاز Airfryer. يتم وضع الوصفات في تطبيق HomeID من قبل خبراء تغذية، ما يسهّل اتخاذ الخيارات الصحيحة كل يوم.

    تحديد، تعيين، استرخاء

    تحديد، تعيين، استرخاء

    اختر وصفة، وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب مدى تقدم الطهي من دون التحرك من أريكتك. سيرشدك تطبيق HomeID في كل خطوة لتتمكن من تحضير وجبات منزلية تحبها أنت وعائلتك كل يوم. تم تمكين التحكم الصوتي أيضًا، وهو متوافق مع Amazon Alexa.

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

    استمتع بطعام شهي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**

    استمتع بطعام شهي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**

    يستخدم جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**.

    حجم XXL لكل أفراد العائلة

    حجم XXL لكل أفراد العائلة

    تم تصميم جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,4 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 7,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 6 وجبات في دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.

    توفير الطاقة والوقت

    توفير الطاقة والوقت

    تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 60% وسرعة أكبر بنسبة 40% من الفرن التقليدي.***

    سهلة الاستخدام والتنظيف

    سهلة الاستخدام والتنظيف

    يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2000 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      بلاستيك
      السعة
      7,2 لتر
      مقاومة للحرارة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      غطاء شفاف
      لا
      واجهة
      رقمية
      طول سلك الطاقة
      0,8 م
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      لا
      وظيفة المحافظة على السخونة
      نعم
      البرامج
      8
      عدد السلال
      المرحلة الأولى
      سلة قابلة للفك
      نعم
      مؤقت
      180 دقيقة
      تحكم عن بُعد
      نعم
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      التقنية
      تقنية RapidAir
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      رقمية
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      نعم
      درجة الحرارة القصوى (°م)
      200
      الملحقات المرفقة 1
      صَينية الخَبز
      سلة مفردة أو مزدوجة
      سلة مفردة
      إمكانية الاتصال
      متصل

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      410 مم
      عرض المنتج
      300 مم
      ارتفاع المنتج
      330 مم
      وزن المنتج
      6,25 كجم
      أبعاد المنتج
      410 × 300 × 330 مم
      طول الحزمة
      478 مم
      عرض الحزمة
      373 مم
      ارتفاع الحزمة
      392 مم
      وزن الحزمة
      8,6 كجم

    • متانة

      علبة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      يدوي
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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