رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية
إن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips هو رفيقك في الطهو اليومي لتحضير وجبات طعام خالية بدون عناء متوازنة غذائيًا ومعدة بشكل رائع لكل أفراد العائلة، في أي يوم من الأسبوع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية
إن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips هو رفيقك في الطهو اليومي لتحضير وجبات طعام خالية بدون عناء متوازنة غذائيًا ومعدة بشكل رائع لكل أفراد العائلة، في أي يوم من الأسبوع. إكتشف كلّ المميزات
رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية
إن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips هو رفيقك في الطهو اليومي لتحضير وجبات طعام خالية بدون عناء متوازنة غذائيًا ومعدة بشكل رائع لكل أفراد العائلة، في أي يوم من الأسبوع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية
إن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips هو رفيقك في الطهو اليومي لتحضير وجبات طعام خالية بدون عناء متوازنة غذائيًا ومعدة بشكل رائع لكل أفراد العائلة، في أي يوم من الأسبوع. إكتشف كلّ المميزات
يتصل تطبيقنا NutriU البديهي بسهولة بجهاز Airfryer، ما يجعله رفيقك في الطهي اليومي. يمكنك تجاوز مرحلة القلي الصحي واكتشاف الوصفات الجديدة الشهية ومشاركتها، وحتى مراقبة الطهي عن بعد بحيث يمكنك توفير بعض الوقت لفعل الأشياء التي تحبها.
يتضمن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل الجديد من Philips 16 وظيفة مختلفة للطهي: القلي والخبز والشوي والتحمير وإزالة الرطوبة والتحميص وإزالة الجليد وإعادة التسخين والتخمير وغير ذلك الكثير.
اكتشف مئات* وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسهلة التحضير. تم تقديم معظم الوصفات في تطبيق NutriU من قِبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.
اختر وصفة، وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب مدى تقدم الطهي من دون التحرك من مقعدك. سيرشدك تطبيق NutriU في كل خطوة على الطريق لتتمكن من تحضير وجبات منزلية تحبها أنت وعائلتك كل يوم. تم تمكين التحكم الصوتي أيضًا، وهو متوافق مع Amazon Alexa.
تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
يستخدم جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**.
تم تصميم جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,4 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 7,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 6 وجبات في دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.
تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 60% وسرعة أكبر بنسبة 40% من الفرن التقليدي.***
يمكن استخدام كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتسبّبها المقلاة التقليدية.
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