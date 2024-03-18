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Daily Collection مقلاة تقلل الدهون

تم إيقافه

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Daily Collectionمقلاة تقلل الدهون

HD9210/91

Daily Collection مقلاة تقلل الدهون

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Low-fat fryer HD9210/91 - English (US)

  • PDF ملف, 944.7 kB
  • 18 March 2024

Quick start guide Philips Daily Collection Low-fat fryer

  • PDF ملف, 1.8 MB
  • 11 March 2024

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