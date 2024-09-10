HD6307/70
شوي لذيذ، ونتائج ممتازة.
سر الشوي المثالي هو الحرارة المناسبة. يضمن اختيار درجة الحرارة الدقيقة ومجس درجة الحرارة الدقيق الحصول على نتائج مثالية من الداخل والخارج. اشوِ كل ما تُفضِّله من شرائح اللحم إلى الأسماك والخضراوات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حدد الحرارة التي تحتاج إليها بدقة لتحضير طعام طري مطهو بطريقة مثالية. اشوِ السندويتشات واللحوم والخضراوات بالطريقة التي تحبها.
استمتع بالشوي مع 8 أزرار محددة مسبقًا لإذابة الجليد وإعداد البرغر والسمك والدجاج والخضراوات واللحوم (أحمر، طري، مطبوخ بشكل تام).
اشو اللحوم حسب تفضيلك الشخصي باستخدام مجس درجة الحرارة المدمج.
تجنب الإفراط في الطهي مع المؤقت المدمج الذي يوقف التسخين عند انتهاء الشوي.
ألواح مانعة للالتصاق وصينية شحوم يمكن إزالتها بسهولة، ما يجعل التنظيف سهلاً.
طاقة 2200 واط لتسخين ألواح الشواية بسرعة والحفاظ على حرارة دقيقة وثابتة لتحقيق نتائج مثالية.
اضبط ارتفاع لوح الشواية العلوي بسهولة ليتناسب مع الأطعمة السميكة أو السندويتشات المفتوحة.
مساحة الشوي الكبيرة تستوعب كل ما تعده، سواء كنت تطبخ لشخص واحد أو أكثر.
مهما كنت تطهو، أصبح الشوي والتنظيف سهلاً جدًا بفضل ألواح الشوي المانعة للالتصاق والقابلة للإزالة.
اقلب جهاز ضغط السندويتشات وافتحه بزاوية 180 درجة لشوي اللحوم والخضراوات على الجانبين في وقت واحد.
أذِب الدهون وجمِّعها في صينية التقطير القابلة للفك لسهولة التنظيف.
أغلق المقبض واقفله لحمل الشواية وتخزينها بأمان.
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