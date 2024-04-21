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Viva Collection الغلاية
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HD4677/22
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تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها غلاية HD4677/22 من Philips ذات التصميم العصري هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فحسب، مما يسمح لك بتوفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 66% والحدّ من التأثيرات على البيئة
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