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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Kettle
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Kettle
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  • Packaging photograph Philips Viva Collection Kettle
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Kettle
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Kettle
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini kettle
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Kettle

تم إيقافه

Viva Collectionالغلاية

HD4677/22

تغلي الكمية المطلوبة فقط

تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها غلاية HD4677/22 من Philips ذات التصميم العصري هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فحسب، مما يسمح لك بتوفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 66% والحدّ من التأثيرات على البيئة

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توفر هذه الغلاية استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 66%

تغلي الكمية المطلوبة فقط

  • قوة 2400 واط وسعة 1.7 لتر

  • مؤشر كوب واحد

  • أسود وفضي

  • غطاء بمفصلة

كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه التي يحتاجونها، وبالتالي توفير ما يصل حتى 66% من الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أفضل.

غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

تضمن الأداة المغطاة بالفولاذ المقاوم للصدأ في غلاية Philips سرعة الغليان وسهولة التنظيف.

المواصفات التقنية

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