ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD4677/22
تغلي الكمية المطلوبة فقط
تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها غلاية HD4677/22 من Philips ذات التصميم العصري هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فحسب، مما يسمح لك بتوفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 66% والحدّ من التأثيرات على البيئة
قوة 2400 واط وسعة 1.7 لتر
مؤشر كوب واحد
أسود وفضي
غطاء بمفصلة
لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه التي يحتاجونها، وبالتالي توفير ما يصل حتى 66% من الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أفضل.
غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
تضمن الأداة المغطاة بالفولاذ المقاوم للصدأ في غلاية Philips سرعة الغليان وسهولة التنظيف.