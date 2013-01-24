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شوّاية صحية

HD4467/91
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    شوّاية صحية

    HD4467/91

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    تتمتَّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    شوّاية صحية

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    تتمتَّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

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    تتمتَّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    شوّاية صحية

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    تتمتَّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

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      • 2000 واط
      • صحن مضلع
      • 3 وضعيات شواء، درجات حرارة عالية
      وضعيات شواء متعددة: شوّاية مسطّحة أو فرن أو شوّاية بسطحَي اتصال

      وضعيات شواء متعددة: شوّاية مسطّحة أو فرن أو شوّاية بسطحَي اتصال

      يمكن استخدام الشوّاية مع إحكام الغطاء أو فتحه بالكامل أو مع وضع الشبكة، مما يسمح لك بإعداد أطباق عديدة ومختلفة. 1- وضع إحكام الغطاء يحفظ كل النكهة وهو مثالي لشواء اللحم أو السمك أو الخضار أو السندويشات. 2- الوضع المفتوح بالكامل يشبه الباربكيو الصغير، وهو ممتاز للشواء على الطاولة أو للطهو الممتع أو لتسخين الطعام. 3- وضع الشبكة مناسب لإذابة الجبنة على الخبز المحمّص أو الخضار مثل البندورة والكوسى.

      تحفظ الشبكة ذات درجة الحرارة العالية كل النكهة

      تحفظ الشبكة ذات درجة الحرارة العالية كل النكهة

      يعمل صحن الشواء الكهربائي ذو درجة الحرارة العالية من Philips على حفظ الخواص والنكهة في الطعام. هذا لأنه عندما يلامس الطعام سطح الشوّاية، يبدأ بالنضوج ويأخذ لونًا بنيًا، فيشكل قشرة لذيذة تحتفظ بداخلها بالطعم اللذيذ والنكهة الطيّبة.

      سهلة التخزين عموديًا

      سهلة التخزين عموديًا

      سهلة التخزين عموديًا؛ تخزين مرتب للسلك والصينية.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق تسهّل التنظيف.

      يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

      يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

      نطاق واسع لدرجة الحرارة (من 70 إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون بهدف ضمان نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام.

      وضعية الشوّاية المسطحة

      وضعية الشوّاية المسطحة للشواء على سطح شواء مزدوج.

      وضعية الشوّاية بسطحي اتصال

      وضعية الشوّاية بسطحي اتصال لتحضير وجبة خفيفة صحية بسرعة.

      وضعية الفرن

      وضعية الفرن لطهو السمك والخضار والبيتزا.

      طاقة عالية للتسخين بسرعة وللاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة

      تسمح الطاقة العالية للجهاز بأن يحمى صحن الشواء بسرعة، فيصل إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة جدًا ويوفر وقتك الثمين. كما يعني ذلك أن سطح الشواية يحتفظ بسخونته عند وضع الطعام عليه لأن الطاقة المرتفعة تضمن الاسترداد السريع لدرجة الحرارة المناسبة.

      سطح شواء غير لاصق

      يمنع سطح الشواء غير اللاصق جزيئات الطعام من الالتصاق.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        مقابض عازلة للحرارة
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        ضوء الحرارة
        نعم
        ميزات المنتج
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        0،8  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        2000  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • اللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        غلاف من الفولاذ

      • التصميم

        اللون
        أسود

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