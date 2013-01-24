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Daily Collection

آلة تحميص الخبز

HD2595/00
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3 الجوائز
  • تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا
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    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    HD2595/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا

    تلذذ بطعم الخبز المحمّص مرة بعد مرة باستخدام آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه. فهي تتميز بفتحتَين كبيرتَين لتحميص الخبز وفتحات متغيّرة العرض لتحميص الخبز بشكل متساوٍ والتحكم في مختلف أنواع التحميص بالطريقة التي تحلو لك. كما إنها مزوّدة بصينية فتات خبز قابلة للفك لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا

    تلذذ بطعم الخبز المحمّص مرة بعد مرة باستخدام آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه. فهي تتميز بفتحتَين كبيرتَين لتحميص الخبز وفتحات متغيّرة العرض لتحميص الخبز بشكل متساوٍ والتحكم في مختلف أنواع التحميص بالطريقة التي تحلو لك. كما إنها مزوّدة بصينية فتات خبز قابلة للفك لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير خبز محمّص ذهبي اللون بشكل مثالي يوميًّا

      تصميم صغير بفتحتين، يتضمّن وظيفة إعادة تسخين

      • فتحتان
      • صغيرة الحجم
      • بيج فاتح
      • إعادة التسخين
      فتحتان واسعتان لتحميص الخبز المحمّص

      فتحتان واسعتان لتحميص الخبز المحمّص

      فتحتان واسعتان لتحميص الخبز المحمّص السميك أو الرفيع.

      4 وظائف في جهاز واحد (إعادة التسخين/ إزالة الجليد/الإلغاء/7 مستويات للتحميص)

      4 وظائف في جهاز واحد (إعادة التسخين/ إزالة الجليد/الإلغاء/7 مستويات للتحميص)

      4 وظائف في جهاز واحد (إعادة التسخين/ إزالة الجليد/الإلغاء/7 مستويات للتحميص).

      وظيفة إعادة التسخين لتسخين الخبز المحمّص بثوانٍ

      وظيفة إعادة التسخين لتسخين الخبز المحمّص بثوانٍ

      وظيفة إعادة التسخين لتسخين الخبز المحمّص بثوانٍ.

      وظيفة إزالة الجليد لتحميص الخبز المجلّد

      وظيفة إزالة الجليد لتحميص الخبز المجلّد

      وظيفة إزالة الجليد لتحميص الخبز المجلّد.

      7 مستويات للتحميص حسب الذوق

      7 مستويات للتحميص حسب الذوق

      7 مستويات للتحميص حسب الذوق.

      وظيفة الإلغاء: التوقّف في أي وقت تريد

      وظيفة الإلغاء: التوقّف في أي وقت تريد

      وظيفة الإلغاء: التوقّف في أي وقت تريد من خلال الضغط على زر الإيقاف.

      صينية لب خبز منزلقة لتنظيف سهل

      صينية لب خبز منزلقة لتنظيف سهل

      صينية لب خبز منزلقة لتنظيف سهل.

      ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة

      ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة

      ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة.

      سطح بارد: بارد من الخارج أثناء التحميص في الداخل

      سطح بارد: بارد من الخارج أثناء التحميص في الداخل

      سطح بارد: بارد من الخارج أثناء التحميص في الداخل.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        المواد
        غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض

      • المواصفات العامّة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        800  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار

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