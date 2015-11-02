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تم إيقافه

Hairclipper series 7000آلة قص الشعر

HC7460/13

دقة كاملة بنقرة واحدة

تمنحك أداة قص الشعر HAIRCLIPPER Series 7000 دقة وتحكمًا كاملاً بقصة شعرك. إنها أداة قص الشعر الوحيدة التي تمنحك النتائج التي تتوقع الحصول عليها بشكل ثابت، وذلك بفضل التمرير الرقمي والأمشاط الآلية ووظيفة الذاكرة وأداة القص العالية الأداء.

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العلامة التجارية المفضلة عالميًا لأجهزة العناية الشخصية الكهربائية للرجال [إخلاء المسؤولية: 1]

مع أمشاط آلية

دقة كاملة بنقرة واحدة

  • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • 60 إعداد طول

  • استخدام لاسلكي 120 دقيقة/شحن لساعة

أزرار التحكم

أزرار التحكم

تزوّدك واجهة المستخدم السهلة بملاحظات دقيقة حول الطول المحدد. استخدم الشاشة التي تعمل باللمس للتمرير بسهولة عبر أكثر من 60 إعداد طول. تصفّح إعدادات الطول بسرعة أو انتقل ببطء بين كل إعداد وآخر بدرجة تبلغ 0,2 مم.

60 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0,5 إلى 42 مم

60 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0,5 إلى 42 مم

استخدم أزرار التحكّم لتحديد الطول الذي تريده بدقة وتثبيته، مع أكثر من 60 إعدادًا للطول. استخدم المشط لتشذيب الشعر مع زيادات بمقدار 0,2 مم بالضبط ما بين 1 و7 مم، وبمقدار 1 مم ما بين 7 و42 مم؛ أو يمكنك استخدامها بدون المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.

أمشاط شعر قابلة للتعديل لأفضل نتائج قص

أمشاط شعر قابلة للتعديل لأفضل نتائج قص

تأتي آلة قص الشعر مع 3 أمشاط قابلة للضبط: من 1 إلى 7 مم ومن 7 إلى 24 مم ومن 24 إلى 42 مم. ما عليك سوى تركيب مشط من الأمشاط للحصول على أكثر من 60 إعداد طول قابل للتثبيت مع درجات دقة تبلغ 0,2 مم للطول الذي يتراوح ما بين 1 و7 مم، ودرجات دقة تبلغ 1 مم للطول الذي يتراوح ما بين 7 و42 مم؛ أو يمكنك الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بالطراز الأقدم من Philips