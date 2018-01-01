ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HC3530/13
قصة شعر سهلة ومتساوية
استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة.
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
13 إعداد طول
استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
مع مشط للحية
تم تصميم أداة قص الشعر من Philips بمشط جديد ومبتكر لمنع الشعر من أن يعلق، فتتمكن من قص شعرك، من البداية حتى النهاية، من دون توقّف.
تتميّز Hairclipper 3000 من Philips بتقنية DualCut المتقدمة لتوفير الدقة القصوى. وهي تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وتم تصميمها لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.
تم تصميم الشفرات الفولاذية الذاتية الشحذ لتدوم طويلاً. وحتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات بدقة وفعالية اليوم الأول من استخدامها.
عملية قص أسرع من دون انسداد - تم الاختبار عند قص شعر بطول يصل إلى 19 مم، مقارنة بمشط من الطراز الأقدم
قص أسرع بمرتَين - مقارنة بالطراز الأقدم من Philips