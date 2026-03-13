تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
الكي
جميع السلاسل
EasySpeed Advanced مكواة بالبخار
تم إيقافه
الدعم
GC2675/87
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC2675/87 - English (US)
User Manual Philips EasySpeed Advanced Steam iron
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك