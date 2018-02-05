المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Packaging photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Packaging photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron

تم إيقافه

EasySpeed Advancedمكواة بالبخار

GC2675/87

1 جائزة

عملية أسرع من البداية حتى النهاية

عملية كيّ أسرع من البداية حتى النهاية: إحماء سريع وفتحة مياه كبيرة جدًا ودفقات بخار قوية لإزالة التجاعيد الصعبة وقاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل ونظام منع التقطير. إنها خمس طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ.

عرض جميع المزايا

لتسريع عملية الكيّ بـ 5 طرق

عملية أسرع من البداية حتى النهاية

  • 2400 واط

  • تعزيز بخار بوزن 180 غ

  • بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة

  • قاعدة مكواة من السيراميك

قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.

بخار كثيف يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

بخار كثيف يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اعثر على قطعة غيار أو ملحق

الانتقال إلى القطع والملحقات

القطع والملحقات

الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66