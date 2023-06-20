فلتر بديل أصلي فلتر HEPA NanoProtect
فلتر أصلي للأجهزة 2 في 1 من السلسلة 3000
فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء 2 في 1: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ومسببات الحساسية تجاه الحيوانات الأليفة والفيروسات.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلتر أصلي للأجهزة 2 في 1 من السلسلة 3000 يلتقط 99,97% من الجسيمات النانوية بفعالية (1) متوافق مع السلسلة 3000 بداخل الصندوق: فلتر واحد عمر افتراضي يبلغ 3 أشهر فلتر أصلي من Philips متوافق مع السلسلة 3000 من Philips
الفلاتر البديلة لجهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من السلسلة 3000 من Philips: الطراز AC3737. ويمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء على الجزء السفلي منه.
فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى 3 أعوام
توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى 3 أعوام (2)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف.
الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء
صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.
يلتقط فلتر جسيمات الهواء العالي الكفاءة (HEPA) الجسيمات الفائقة الدقة بنسبة 99,97%
يلتقط فلتر جسيمات الهواء العالي الكفاءة HEPA NanoProtect 99,97% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرون (1) – لحمايتك من الملوثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا
راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك
يُعلمك المؤشر على شاشة جهاز Philips بضرورة استبدال الفلتر. الصيانة سهلة، ولا تستغرق أكثر من دقيقة.
التوصيل بتطبيق Air+ لمزيد من الراحة
وصّل الجهاز بتطبيق Air+ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.
المواصفات العامة
نوع المنتج
فلتر HEPA NanoProtect محتويات الصندوق
فلتر واحد HEPA NanoProtect
نعم الفلتر الأولي
نعم كربون نشط
نعم فترة استهلاك
لغاية 3 سنوات
الأداء
تنقية الجسيمات
99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
الوزن والأبعاد
ارتفاع المنتج
300,5 مم وزن المنتج
1,47 كجم عرض المنتج
248 مم طول المنتج
234,6 مم طول الحزمة
243 مم عرض الحزمة
255 مم ارتفاع الحزمة
325 مم وزن الحزمة
1,87 كجم
استبدال
لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
AC3737 لأجهزة تنقية الهواء 2 في 1 من Philips
المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا
(1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
